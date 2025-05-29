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Apple не будет выпускать iOS 19: названа неожиданная причина

Apple меняет стратегию названий операционных систем (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В этом году Apple планирует масштабное обновление дизайна и изменение системы наименования всех своих ОС. Вместо привычных номеров версий компания будет использовать обозначение по году выхода - как, например, делают автопроизводители. Так, вместо iOS 19 пользователи получат iOS 26.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, связанной с продукцией Apple.

Изменения затронут всю линейку: iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 и visionOS 26 заменят нынешние iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12 и visionOS 3. Такой подход позволит унифицировать систему названий и избавиться от несоответствия в номерах версий между платформами. 

Решение переименовать ОС связано не только с маркетингом, но и с планируемым обновлением дизайна. Обновленный интерфейс, выполненный в стиле visionOS, появится на всех ключевых платформах - от iOS до watchOS. 

Ожидается, что Apple официально представит новую схему наименования на конференции WWDC, которая стартует в понедельник, 9 июня.  

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