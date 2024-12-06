Apple наконец-то готовится представить складной iPhone: дата и первые инсайды

Рынок складных смартфонов замедлился, и интерес потребителей к таким устройствам снизился. Однако это может измениться, когда Apple выпустит iPhone-раскладушку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Когда Apple выпустит складной iPhone

В отчете о текущем состоянии рынка складных смартфонов аналитик Росс Янг утверждает, что Apple планирует выйти на этот сегмент во второй половине 2026 года. "Доминирующая позиция Apple на рынке флагманских смартфонов" может существенно повлиять на рост популярности складных устройств, что сделает 2026 год рекордным для этого рынка.

Аналитик прогнозирует рост рынка складных смартфонов на 30 процентов в 2026 году, а затем стабильно высокий рост на уровне 20 процентов в 2027 и 2028 годах.

Слухи о разработке складного iPhone от Apple ходят уже давно. Некоторые аналитики предполагают, что устройство может дебютировать в сентябре 2026 года.

Первые характеристики революционного iPhone

Первый складной iPhone, как ожидается, будет иметь экран размером от 7,9 до 8,3 дюймов и "раскладной" дизайн, схожий с Samsung Galaxy Z Flip. Такой форм-фактор позволяет устройству складываться вертикально, предлагая в разложенном виде полноразмерный iPhone, а в сложенном - компактное и удобное для переноски устройство.

Как может выглядеть складной iPhone (иллюстративное фото: MacRumors)