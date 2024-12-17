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Apple выбрала самые скачиваемые приложения и игры 2024 года: список

Какие приложения и игры покорили пользователей Apple (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple представила список самых скачиваемых приложений и игр для iPhone и iPad в 2024 году, локализованный для более чем 30 стран и регионов по всему миру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации о продукции Apple.

Ежегодные чарты включают топ бесплатных и платных приложений и игр, а также лучшие игры Apple Arcade для ‌iPhone‌ и ‌iPad‌. 

Самые загружаемые бесплатные приложения для iPhone 

  • Temu: Shop Like a Billionaire 
  • Threads 
  • TikTok 
  • ChatGPT 
  • Google 
  • Instagram 
  • WhatsApp Messenger 
  • CapCut - Video Editor 
  • YouTube: Watch, Listen, Stream 
  • Gmail - Email by Google 

Самые загружаемые платные приложения для iPhone 

  • Shadowrocket 
  • HotSchedules 
  • Procreate Pocket 
  • 75 Hard 
  • AnkiMobile Flashcards 
  • AutoSleep Track Sleep on Watch 
  • Paprika Recipe Manager 3 
  • TonalEnergy Tuner & Metronome 
  • Goblin Tools 
  • Forest: Focus for Productivity 

Самые загружаемые бесплатные игры для iPhone 

  • Block Blast！ 
  • MONOPOLY GO! 
  • Roblox 
  • Call of Duty®: Warzone™ Mobile 
  • Township 
  • Last War: Survival 
  • Royal Match 
  • Brawl Stars 
  • Subway Surfers 
  • My Perfect Hotel 

Самые загружаемые платные игры для iPhone 

  • Minecraft: Play with Friends 
  • Heads Up! 
  • Geometry Dash 
  • Papa's Freezeria To Go! 
  • Bloons TD 6 
  • Five Nights at Freddy's 
  • Plague Inc. 
  • MONOPOLY: The Board Game 
  • Stardew Valley 
  • Red's First Flight 

Самые загружаемые бесплатные приложения для iPad 

  • YouTube: Watch, Listen, Stream 
  • Netflix 
  • Max: Stream HBO, TV, & Movies 
  • Calculator - Pad Edition 
  • Disney+ 
  • Google Chrome 
  • Peacock TV: Stream TV & Movies 
  • Amazon Prime Video 
  • TikTok 
  • Goodnotes 6 

Самые загружаемые платные приложения для iPad 

  • Procreate 
  • Procreate Dreams 
  • Shadowrocket 
  • forScore 
  • Nomad Sculpt 
  • ToonSquid 
  • Bluebeam Revu for ‌iPad‌ 
  • AnkiMobile Flashcards 
  • Teach Your Monster to Read 
  • Endless Paper 

Самые загружаемые бесплатные игры для iPad 

  • Roblox 
  • Magic Tiles 3: Piano Game 
  • MONOPOLY GO! 
  • Subway Surfers 
  • Brawl Stars 
  • Geometry Dash Lite 
  • Block Blast！ 
  • Among Us! 
  • My Perfect Hotel 
  • Royal Match 

Самые загружаемые платные игры для iPad 

  • Minecraft: Play with Friends 
  • Geometry Dash 
  • Five Nights at Freddy's 
  • Stardew Valley 
  • Bloons TD 6 
  • Papa's Paleteria To Go! 
  • Five Nights at Freddy's 2 
  • Poppy Playtime Chapter 1 
  • MONOPOLY: The Board Game 
  • Ultimate Custom Night 

Самые загружаемые игры Apple Arcade 

  • NBA 2K24 Arcade Edition 
  • Snake.io+ 
  • Hello Kitty Island Adventure 
  • Sneaky Sasquatch 
  • Bloons TD 6+ 
  • Sonic Dream Team 
  • NFL Retro Bowl '25 
  • Disney Dreamlight Valley 
  • Cooking Mama: Cuisine! 
  • Solitaire by MobilityWare+ 

Напомним, что Apple готовит революционный складной iPad.

А еще мы писали, что Apple назвала самые полезные приложения на iOS в 2024 году.

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