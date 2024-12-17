Apple выбрала самые скачиваемые приложения и игры 2024 года: список

Apple представила список самых скачиваемых приложений и игр для iPhone и iPad в 2024 году, локализованный для более чем 30 стран и регионов по всему миру.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации о продукции Apple.
Ежегодные чарты включают топ бесплатных и платных приложений и игр, а также лучшие игры Apple Arcade для iPhone и iPad.
Напомним, что Apple готовит революционный складной iPad.
А еще мы писали, что Apple назвала самые полезные приложения на iOS в 2024 году.