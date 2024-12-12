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Apple назвала самые полезные приложения на iOS в 2024 году: список

Четверг 12 декабря 2024 07:30
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Apple назвала самые полезные приложения на iOS в 2024 году: список Результаты премии App Store Awards 2024 (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Apple 11 декабря официально объявила победителей App Store Awards 2024, выделив 17 лучших приложений и игр, разработанных для iPhone, iPad, Vision Pro и других устройств из своей экосистемы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

В этом году компания назвала Kino от Lux Optics приложением года для iPhone, Adobe Lightroom - приложением года для Mac, а Moises - приложением года для iPad.

“Мы рады отметить эту впечатляющую группу разработчиков, которые используют мощь устройств и технологий Apple для создания впечатлений, которые обогащают жизнь пользователей и оказывают глубокое влияние на их сообщества. Замечательные достижения победителей этого года демонстрируют невероятную изобретательность, которую можно раскрыть через приложения”, - прокомментировал генеральный директор Apple Тим Кук.

Приложения

  • Приложение года для iPhone: Kino от Lux Optics Inc
  • Приложение года для iPad: Moises от Moises Systems Inc
  • Приложение года для Mac: Adobe Lightroom от Adobe Inc
  • Приложение года для Apple Vision Pro: "Что, если…?" Захватывающая история от Disney
  • Приложение года для Apple Watch: Lumy
  • Приложение года для Apple TV: F1 TV от Formula One Digital Media Limited

Игры

Победители в категории "Культурное влияние"

В дополнение к признанию лучших приложений и игр года на своих платформах, Apple выбрала шесть победителей в категории "Культурное влияние" за 2024 год. Эти приложения отмечаются за "долгосрочное влияние", которое они оказали на жизнь пользователей.

"Победители этого года помогли пользователям раскрыть свой интеллектуальный потенциал, укрепили связи с семьей и друзьями, а также выступили за более доступный мир", - говорит Apple.

Oko от AYES BV

Приложение сочетает инновации и простоту, помогая людям с нарушениями зрения уверенно ориентироваться в городских условиях.

EF Hello от Signum International AG

Используя искусственный интеллект, EF Hello поддерживает пользователей, которые изучают язык на всех уровнях, помогая им улучшить свои коммуникативные навыки и лучше взаимодействовать с окружающим миром.

DailyArt от Zuzanna Stanska

DailyArt связывает пользователей с исключительными произведениями искусства разных эпох и направлений, стимулируя интеллектуальное любопытство и удивление.

NYT Games от The New York Times Company

Приложение предлагает отличный старт дня, объединяя семьи и друзей разных поколений с помощью разнообразных веселых и простых ежедневных игр.

The Wreck от The Pixel Hunt

С кинематографическими сценами в фильме “Крушение” и интерактивным повествованием, The Wreck изображает внутреннюю борьбу разума перед лицом кризиса.

Do You Really Want to Know 2

Приложение исследует нюансы жизни с ВИЧ, предлагая пользователям местные ресурсы и образовательные материалы для общения с семьей и друзьями.

Напомним, что Google назвал топ-запросы, которые гуглили украинцы в 2024 году.

А еще мы писали про полезный лайфхак, с помощью которого можно отслеживать и управлять подписками в App Store.

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