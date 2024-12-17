Apple вибрала найбільш завантажувані додатки та ігри 2024 року: список

Apple представила список найбільш завантажуваних застосунків та ігор для iPhone і iPad у 2024 році, локалізований для більш ніж 30 країн і регіонів по всьому світу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації про продукцію Apple.
Щорічні чарти включають топ безкоштовних і платних додатків та ігор, а також найкращі ігри Apple Arcade для iPhone і iPad.
Нагадаємо, що Apple готує революційний складаний iPad.
А ще ми писали, що Apple назвала найкорисніші додатки на iOS у 2024 році.