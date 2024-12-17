UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Apple вибрала найбільш завантажувані додатки та ігри 2024 року: список

Які додатки та ігри підкорили користувачів Apple (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Apple представила список найбільш завантажуваних застосунків та ігор для iPhone і iPad у 2024 році, локалізований для більш ніж 30 країн і регіонів по всьому світу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який спеціалізується на новинах, чутках та інформації про продукцію Apple.

Щорічні чарти включають топ безкоштовних і платних додатків та ігор, а також найкращі ігри Apple Arcade для iPhone і iPad.

Найбільш завантажувані безкоштовні додатки для iPhone

  • Temu: Shop Like a Billionaire
  • Threads
  • TikTok
  • ChatGPT
  • Google
  • Instagram
  • WhatsApp Messenger
  • CapCut - Video Editor
  • YouTube: Watch, Listen, Stream
  • Gmail - Email by Google

Найбільш завантажувані платні додатки для iPhone

  • Shadowrocket
  • HotSchedules
  • Procreate Pocket
  • 75 Hard
  • AnkiMobile Flashcards
  • AutoSleep Track Sleep on Watch
  • Paprika Recipe Manager 3
  • TonalEnergy Tuner & Metronome
  • Goblin Tools 
  • Forest: Focus for Productivity

Найбільш завантажувані безкоштовні ігри для iPhone

  • Block Blast！
  • MONOPOLY GO!
  • Roblox
  • Call of Duty®: Warzone™ Mobile
  • Township
  • Last War: Survival 
  • Royal Match 
  • Brawl Stars
  • Subway Surfers
  • My Perfect Hotel

Найбільш завантажувані платні ігри для iPhone

  • Minecraft: Play with Friends
  • Heads Up!
  • Geometry Dash
  • Papa's Freezeria To Go!
  • Bloons TD 6
  • Five Nights at Freddy's
  • Plague Inc.
  • MONOPOLY: The Board Game 
  • Stardew Valley
  • Red's First Flight

Найбільш завантажувані безкоштовні додатки для iPad

  • YouTube: Watch, Listen, Stream
  • Netflix
  • Max: Stream HBO, TV, & Movies
  • Calculator - Pad Edition 
  • Disney+
  • Google Chrome
  • Peacock TV: Stream TV & Movies 
  • Amazon Prime Video
  • TikTok
  • Goodnotes 6

Найбільш завантажувані платні додатки для iPad

  • Procreate
  • Procreate Dreams
  • Shadowrocket
  • forScore
  • Nomad Sculpt
  • ToonSquid
  • Bluebeam Revu для iPad
  • AnkiMobile Flashcards 
  • Teach Your Monster to Read 
  • Endless Paper

Найбільш завантажувані безкоштовні ігри для iPad

  • Roblox
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • MONOPOLY GO!
  • Subway Surfers
  • Brawl Stars
  • Geometry Dash Lite
  • Block Blast！
  • Among Us!
  • My Perfect Hotel 
  • Royal Match

Найбільш завантажувані платні ігри для iPad

  • Minecraft: Play with Friends
  • Geometry Dash
  • Five Nights at Freddy's
  • Stardew Valley
  • Bloons TD 6
  • Papa's Paleteria To Go!
  • Five Nights at Freddy's 2 
  • Poppy Playtime Chapter 1 
  • MONOPOLY: The Board Game 
  • Ultimate Custom Night

Найбільш завантажувані ігри Apple Arcade

  • NBA 2K24 Arcade Edition
  • Snake.io+
  • Hello Kitty Island Adventure
  • Sneaky Sasquatch
  • Bloons TD 6+
  • Sonic Dream Team
  • NFL Retro Bowl '25
  • Disney Dreamlight Valley
  • Cooking Mama: Cuisine!
  • Solitaire by MobilityWare+ 

Нагадаємо, що Apple готує революційний складаний iPad.

А ще ми писали, що Apple назвала найкорисніші додатки на iOS у 2024 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhoneiPadДодатокЗастосунокІгри