У Apple теперь конкурент. Samsung выпустила компьютер в стиле iMac

Характеристика устройства

Компьютер оснащен ультратонким металлическим корпусом, который имеет толщину всего 6,5 мм. Его дисплей размером 27 дюймов обладает 4K-разрешением, над ним установлена веб-камера для видеозвонков и конференций. Для видеосвязи также можно использовать камеру смартфона Samsung.

Внутри устройства установлен процессор Intel Core Ultra, который, по заявлению производителя, обеспечивает более высокую производительность, чем чип Intel Core i5 13-го поколения, используемый в прошлогоднем моноблоке компании.

Моноблок напоминает iMac (фото: SamMobile)

Объем оперативной памяти начинается с 16 ГБ. Среди портов имеются HDMI, пара USB Type-A, Ethernet и разъем для наушников 3,5 мм. Беспроводные коммуникации обеспечиваются Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E. Для высококачественного звука устройство оснащено 3D-динамиками, совместимыми с технологией Dolby Atmos.

Компьютер поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home и рядом приложений и функций экосистемы Galaxy, включая автоматическое переключение наушников Buds и функцию быстрого обмена файлами Quick Share.

В комплекте с компьютером идут клавиатура и мышь, выполненные из металла и отличающиеся минималистичным дизайном. Клавиатура также имеет специальную клавишу для вызова Copilot.

Компьютер будет иметь ОС Windows 11 Home (фото: SamMobile)

Стоимость

Цена ПК составляет около 1 469 долларов (57 140 гривен), а открытые продажи в Южной Корее начнутся 22 апреля. Позже Samsung All-In-One Pro может появиться на других рынках.