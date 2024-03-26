Что известно о будущих умных часах Samsung Galaxy Watch уже сейчас

Каждый год Samsung обновляет свои умные часы Galaxy Watch, и в 2024 году ожидается анонс нового поколения уже в июле. По информации из источников, компания готовит три модели, каждая из которых будет представлена в двух вариантах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Samsung SamMobile .

Первая версия Galaxy Watch 7 представлена двумя модельными номерами: SM-L300 и SM-L305, а вторая версия - SM-L310 и SM-L315. Предположительно, это стандартные и классические варианты с возможностью подключения по Wi-Fi и Wi-Fi + eSIM.

Третья версия имеет номера SM-L700 и SM-L705. По информации от SamMobiles, они будут самыми дорогими аксессуарами в линейке и также будут доступны с поддержкой мобильного интернета или без него.

Пока неясно, чем именно будет выделяться третья модель в этом поколении. Однако, учитывая выход Watch Ultra от Apple, можно предположить, что Samsung также представит премиальное и высокозащищенное устройство, возможно, даже в прямоугольном дизайне.

Также сообщается, что все модели Galaxy Watch 7 будут иметь удвоенный объем встроенной памяти - 32 ГБ, которые можно будет использовать для хранения офлайн-музыки и карт.

Предыдущие отчеты указывали, что Galaxy Watch 7 станут первыми устройствами Samsung с 3-нм чипом, который будет на 50 процентов более энергоэффективным по сравнению с процессором Galaxy Watch 6, что может привести к увеличению времени автономной работы.