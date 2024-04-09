У Apple тепер конкурент. Samsung випустила комп'ютер у стилі iMac

Характеристика пристрою

Комп'ютер має ультратонкий металевий корпус, який має товщину всього 6,5 мм. Його дисплей розміром 27 дюймів має 4K-роздільну здатність, над ним встановлена веб-камера для відеодзвінків і конференцій. Для відеозв'язку можна використовувати камеру смартфона Samsung.

Усередині пристрою встановлений процесор Intel Core Ultra, який, за заявою виробника, забезпечує більш високу продуктивність, ніж чіп Intel Core i5 13-го покоління, що використовується у торішньому моноблоці компанії.

Моноблок нагадує iMac (фото: SamMobile)

Об'єм оперативної пам'яті починається з 16 ГБ. Серед портів є HDMI, пара USB Type-A, Ethernet та роз'єм для навушників 3,5 мм. Бездротові комунікації забезпечуються Bluetooth 5.3 та Wi-Fi 6E. Для високоякісного звуку пристрій має 3D-динаміки, сумісні з технологією Dolby Atmos.

Комп'ютер поставляється з попередньо встановленою операційною системою Windows 11 Home і рядом програм та функцій екосистеми Galaxy, включаючи автоматичне перемикання навушників Buds та функцію швидкого обміну файлами Quick Share.

У комплекті з комп'ютером йдуть клавіатура і миша, виконані з металу і відрізняються мінімальним дизайном. Клавіатура має спеціальну клавішу для виклику Copilot.

Комп'ютер матиме Windows 11 Home (фото: SamMobile)

Вартість

Ціна ПК становить близько 1 469 доларів (57 140 гривень), а відкритий продаж у Південній Кореї розпочнеться 22 квітня. Згодом Samsung All-In-One Pro може з'явитися на інших ринках.