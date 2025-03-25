Apple скоро представит складной iPhone: что уже известно о будущем смартфоне

Общий дизайн

Книжный формат

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, складной iPhone Apple будет похож по стилю на Samsung Galaxy Z Fold, использующий механизм складывания по принципу книги. Аналитик Мин-Чи Куо ожидает, что складной iPhone будет иметь толщину от 9 до 9,5 мм в сложенном состоянии и от 4,5 до 4,8 мм в разложенном виде.

Размеры дисплея

Двойной экран

В сложенном виде пользователи будут взаимодействовать с 5,5-дюймовым внешним дисплеем, который похож на стандартный экран iPhone, а при раскрытии устройство будет предлагать 7,8-дюймовый экран в стиле iPad. Внутренний дисплей, как сообщается, практически не будет иметь складки. Эти размеры были подтверждены двумя авторитетными источниками.

Корпус и шарнир

Прочные материалы

Согласно Куо, складной iPhone будет иметь титановый корпус, а шарнир будет изготовлен из комбинации титана и нержавеющей стали. Apple, как сообщается, использует жидкий металл в конструкции шарнира, чтобы повысить прочность и устранить складки на экране.

Жидкий металл, производимый методом литья под давлением, был выбран Apple для решения этих двух распространенных проблем складных устройств, утверждает аналитик.

Камеры

Фронтальная и основная

Складной iPhone, как ожидается, будет оснащен двойной основной камерой на задней панели, а также фронтальной камерой, которая будет работать как в сложенном, так и в разложенном состоянии.

Аутентификация

Touch ID

Куо считает, что Apple откажется от системы распознавания Face ID и вместо этого интегрирует Touch ID в боковую кнопку, чтобы сэкономить внутреннее пространство. Apple ранее использовала подобное решение в iPad, iPad Air и iPad mini.

Автономность

Высокоплотные аккумуляторы

Apple уделяет особое внимание повышению энергоэффективности, уменьшая ключевые компоненты, такие как дисплейный контроллер, чтобы освободить место для дополнительных аккумуляторных ячеек.

Ожидается, что устройство будет использовать высокоплотные аккумуляторы, аналогичные тем, которые Куо прогнозирует для предстоящего iPhone 17 Air.

Цена

Премиум-сегмент

Несколько источников сообщают, что цена складного iPhone составит от 2000 до 2500 тысяч долларов в США, что сделает его самым дорогим iPhone в истории. Несмотря на высокую стоимость, ожидается, что новинка привлечет фанатов Apple, которые будут рассматривать ее как "обязательное устройство", если его качество оправдает ожидания.

Дата выхода

Конец 2026 года

По словам аналитика Джеффа Пу, устройство недавно вошло в стадию NPI (New Product Introduction) на заводах Foxconn. Точная дата выхода пока неизвестна, но и Куо, и Пу утверждают, что массовое производство запланировано на вторую половину 2026 года.

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