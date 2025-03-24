Apple разрабатывает складные смарт-часы с двойным дисплеем (фото)

Патент, получивший неприметное название "носимое электронное устройство", был подан Apple еще в сентябре 2023 года, а опубликован только 20 марта.

Как обнаружил портал PatentlyApple, в документах описано носимое устройство, состоящее из фиксированной и подвижной части, дисплейного модуля и оптического датчика, который, предположительно, будет фиксировать открытие и закрытие экрана.

В тексте патента отмечается, что даже лучшие смарт-часы на рынке ограничены размером экрана и функциональностью по сравнению со смартфонами, а потому остаются устройствами второго выбора для многих пользователей.

Apple подчеркивает "постоянную необходимость улучшения функциональности носимых устройств", что и объясняет революционную задумку компании.

Будущее Apple Watch?

Обычно сложный язык патентных заявок на этот раз сопровождается изображениями, которые наглядно демонстрируют видение Apple о будущем смарт-часов.

Документ описывает устройство с внешним и внутренним дисплеями, причем внутренний представляет собой два экрана, скрытых в механизме складывания, аналогично складным смартфонам.

Одна из версий патента предполагает "непрерывный" дисплей, состоящий из единой панели с гибким соединением, а не двух отдельных экранов, складывающихся друг к другу.

Также упоминается подвижная, вращающаяся часть, которая может двигаться вокруг оси.

Еще один интересный момент в патенте - система из двух камер, одна из которых будет направлена наружу, а другая внутрь, что позволит снимать фото и принимать видеозвонки в FaceTime.

Однако не стоит ждать появления складных Apple Watch Ultra 3 с двумя камерами в ближайшее время- до выпуска подобного устройства еще очень далеко.

Тем не менее, Apple, по крайней мере, изучает возможность полного редизайна Apple Watch. Из-за компактного форм-фактора текущие модели ограничены в возможностях, а складной дисплей мог бы стать инновационным решением этой проблемы.

Apple задумалась о кардинальной переработке дизайна смарт-часов (фото: Apple / USPTO)

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