Как продлить жизнь батареи вашего iPad: 7 полезных советов

Если вы используете iPad в течение дня, его батарея может быстро разряжаться. С течением времени срок службы батареи iPad сокращается, поэтому старые устройства могут иметь проблемы с аккумулятором.

Про несколько способов улучшить работу батареи iPad, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Lifewire , который предоставляет советы, инструкции и статьи на тему технологий.

Причины быстрого разряда батареи iPad

Быстро разряжающаяся батарея iPad может быть очень раздражающей, но понимание причин этой проблемы поможет вам устранить неполадки или быть более внимательным. Простой возраст iPad может значительно сократить срок службы батареи.

Еще одна распространенная причина - энергозатратное приложение. Некоторые приложения могут сильно разряжать батарею, постоянно используя ресурсы, обращаясь к GPS или непрерывно подключаясь к интернету и т. д.

Различные настройки вашего iPad также могут истощать батарею. Слишком яркий экран, постоянно включенный Bluetooth и даже Wi-Fi, который ищет соединение, могут нагрузить даже самую выносливую батарею.

Как продлить время работы батареи iPad, экономя энергию

Перезагрузите iPad

Это не настройка, но выключение и включение iPad могут решить проблемы. Делать это каждый день не нужно. Однако перед изменением настроек попробуйте перезагрузить устройство.

Отрегулируйте яркость экрана

iPad имеет функцию автоматической регулировки яркости в зависимости от уровня освещенности в помещении. Тем не менее, снижение общей яркости может быть лучшим способом продлить время работы от батареи.

Если вы не используете какие-либо Bluetooth-устройства, отключите Bluetooth в меню настроек или в Центре управления iPad.

Вы можете быстро открыть Центр управления iPad, проведя пальцем вниз от верхнего правого угла экрана (в iPadOS 14 и 13, а также iOS 12) или вверх снизу (в iOS 7-11).

Реже проверяйте почту

По умолчанию iPad, iPad Pro и iPad Mini проверяют новую почту каждые 15 минут. Они также проверяют почту каждый раз, когда вы открываете само приложение "Почта", поэтому достаточно легко отложить эту проверку до 30 минут или часа. Также есть возможность проверять почту только вручную.

Отключите обновление приложений в фоновом режиме

Обновление приложений в фоновом режиме позволяет вашим приложениям оставаться актуальными, обновляя их, когда iPad находится в режиме ожидания или когда вы используете другое приложение.

Это расходует заряд батареи, поэтому если вам не важно, чтобы iPad обновлял ленту новостей Facebook и ждал вас, отключите эту функцию.

Обновляйте программное обеспечение iPad

Важно обновлять iOS до последних версий. Обновление iPad помогает оптимизировать время работы от батареи и обеспечивает наличие на вашем iPad последних исправлений безопасности и устранение ошибок, что способствует более плавной работе устройства.

Сократите анимацию

Это небольшой трюк, который позволяет сэкономить немного заряда батареи и сделать iPad немного более отзывчивым.

Интерфейс iPad включает анимации, такие как увеличение и уменьшение окон, а также эффект параллакса на значках, создающий анимацию зависания над фоновым изображением. Вы можете отключить эти эффекты интерфейса, чтобы сэкономить заряд батареи.

Перейдите в “Настройки", затем “Универсальный доступ” и “Движение” (iPadOS 14 и 13). Или "Настройки", далее “Основные”, “Универсальный доступ” и “Сократить движение” (iOS 12, iOS 11 и iOS 10), чтобы настроить эти параметры.

Smart Case

Рассмотрите возможность покупки чехла Smart Case, который может экономить заряд батареи, переводя iPad в спящий режим при закрытии крышки.