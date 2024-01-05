Кнопочному iPhone быть! Смартфон сможет получить физическую клавиатуру

Clicks легко подключается к iPhone через разъем Lightning или USB-C, обеспечивая плотное соединение и создавая ощущение единого устройства с механической клавиатурой благодаря подсветке клавиш и привычной раскладке.

Чехол для iPhone 15 Pro увеличивает длину устройства до 188,45 мм (+41,85 мм) и при этом общий вес возрастает на треть - на 62 грамма.

Клавиатура не требует своего аккумулятора, а использует питание от смартфона. Дополнительный разъем позволяет подавать энергию прямо на iPhone через аксессуар.

Кнопочный чехол от Clicks (фото: Clicks)

Clicks предлагает не только удобное ввод текста, но и экономию экранного пространства, поскольку гаджет распознается как аппаратная клавиатура. Это обеспечивает больше полезного пространства перед глазами пользователя.

Цена Clicks для iPhone 15 Pro составляет 139 долларов (5 300 гривен), а модель для iPhone 15 Pro Max будет доступна по цене 159 долларов (6 050 гривен). Аксессуар предлагается в цветах BumbleBee (желтый) и London Sky (серый), и его можно заказать через официальный сайт.