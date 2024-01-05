RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кнопочному iPhone быть! Смартфон сможет получить физическую клавиатуру

С чехлом-клавиатурой iPhone становится кнопочным (фото: Clicks)
Автор: Павел Колесник

На выставке CES был представлен чехол Clicks с механической QWERTY-клавиатурой специально для пользователей iPhone. Этот аксессуар призван удовлетворить потребности тех, кто скучает по старым моделям смартфонов BlackBerry и предпочитает более ощутимый способ ввода текста.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Clicks легко подключается к iPhone через разъем Lightning или USB-C, обеспечивая плотное соединение и создавая ощущение единого устройства с механической клавиатурой благодаря подсветке клавиш и привычной раскладке.

Чехол для iPhone 15 Pro увеличивает длину устройства до 188,45 мм (+41,85 мм) и при этом общий вес возрастает на треть - на 62 грамма.

Клавиатура не требует своего аккумулятора, а использует питание от смартфона. Дополнительный разъем позволяет подавать энергию прямо на iPhone через аксессуар.

Кнопочный чехол от Clicks (фото: Clicks)

Clicks предлагает не только удобное ввод текста, но и экономию экранного пространства, поскольку гаджет распознается как аппаратная клавиатура. Это обеспечивает больше полезного пространства перед глазами пользователя.

Цена Clicks для iPhone 15 Pro составляет 139 долларов (5 300 гривен), а модель для iPhone 15 Pro Max будет доступна по цене 159 долларов (6 050 гривен). Аксессуар предлагается в цветах BumbleBee (желтый) и London Sky (серый), и его можно заказать через официальный сайт.

 

Читайте также материал о том, зачем логотип "яблока" на iPhone и как его использовать.

А еще мы писали, что iPhone добавит новую защиту от потери и воровства.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhone