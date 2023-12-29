Логотип "яблока" на iPhone: для чего оно и как использовать

Многим пользователям кажется, что логотип "надкушенное яблоко" на iPhone является лишь элементом декора, способствующего узнаванию бренда. Тем не менее, за ним скрывается возможность выполнения таких операций, как регулировка громкости, создание снимков экрана и многие другие функции.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gizchina , посвященный последним новостям, обзорам экспертов, телефонам, приложениям для Android.

Два способа взаимодействия с логотипом Apple

Эти возможности предоставляет функция "Универсальный доступ", облегчающая использование iPhone для людей с ограниченными возможностями. Она называется "Коснуться сзади" и была введена еще в iOS 14. Основная идея заключается в том, что можно назначать различные действия на постукивание по задней панели в области логотипа "яблока".

Чтобы включить эту функцию, необходимо открыть "Настройки" , затем выбрать "Универсальный доступ" и перейти в раздел "Касание".

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Затем следует выбрать "Коснитесь сзади" и настроить действия для двойного и тройного касания.

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Практически все стандартные программы и настройки могут использоваться для этих действий. Таким образом можно выполнять различные задачи, такие как создание скриншотов, регулировка громкости и запуск быстрых команд.

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Чтобы выполнить назначенное действие, достаточно дважды или трижды постукивать по задней панели указательным пальцем, когда iPhone разблокирован. Хотя двойной тап проще и быстрее, возможны ошибочные срабатывания. При проблемах рекомендуется использовать тройное касание, деактивировав при этом двойное.