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Кнопковому iPhone бути! Смартфон зможе отримати фізичну клавіатуру

З чохлом-клавіатурою iPhone стає кнопковим (фото: Clicks)
Автор: Павло Колеснік

На виставці CES було представлено чохол Clicks з механічною QWERTY-клавіатурою спеціально для користувачів iPhone. Цей аксесуар покликаний задовольнити потреби тих, хто сумує за старими моделями смартфонів BlackBerry і віддає перевагу більш відчутному способу введення тексту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge.

Clicks легко підключається до iPhone через роз'єм Lightning або USB-C, забезпечуючи щільне з'єднання та створюючи відчуття єдиного пристрою з механічною клавіатурою завдяки підсвічуванню клавіш та звичній розкладці.

Чохол для iPhone 15 Pro збільшує довжину пристрою до 188,45 мм (+41,85 мм) і при цьому загальна вага зростає на третину - на 62 грами.

Клавіатура не вимагає власного акумулятора, а використовує живлення від смартфона. Додатковий роз'єм дозволяє подавати енергію безпосередньо на iPhone через аксесуар.

Кнопковий чохол від Clicks (фото: Clicks)

Clicks пропонує не тільки зручне введення тексту, а й економію екранного простору, оскільки гаджет розпізнається як апаратна клавіатура. Це забезпечує більше корисного місця перед очима користувача.

Ціна Clicks для iPhone 15 Pro складає 139 доларів (5 300 гривень), а модель для iPhone 15 Pro Max буде доступна за ціною 159 доларів (6 050 гривень). Аксесуар пропонується в кольорах BumbleBee (жовтий) та London Sky (сірий), і його можна замовити через офіційний сайт.

 

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А ще ми писали, що iPhone додасть новий захист від втрати та крадіжки.

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