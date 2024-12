Линейка iPhone 17 может получить дисплеи нового поколения: детали

На платформе X (ранее Twitter) инсайдер Jukanlosreve поделился деталями об iPhone 17 Pro и Pro Max. По его словам, Apple планирует использовать новую технологию дисплеев под названием Low-Dielectric TEE для обоих устройств.

Как объясняет Jukanlosreve, эта технология “улучшает энергоэффективность, максимизирует долговечность дисплея и повышает общую производительность по сравнению с существующими дисплейными технологиями”. Если это правда, то это может стать важным обновлением, которое наверняка порадует фанатов Apple.

Инсайдер также утверждает, что эта технология отличается от LTPO+, что противоречит более ранним слухам о том, что все четыре модели получат LTPO+. Как и в случае с любыми другими слухами, к этой информации следует относиться с долей скептицизма.

Ранее также сообщалось, что дисплей iPhone 17 Pro может иметь диагональ 6,3 дюйма, а Pro Max - 6,9 дюйма. Кроме того, предполагается, что базовые модели линейки будут поддерживать частоту обновления 120 Гц.

