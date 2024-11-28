Что нового появится в iPhone 17 Pro: первые подробности от инсайдеров

Хотя до выхода iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max еще более 10 месяцев, в сети уже появились утечки о функциях и дизайне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Алюминиевая рамка

По слухам, модели iPhone 17 Pro будут иметь алюминиевую рамку, в то время как модели iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro имеют титановую рамку, а модели от iPhone X до iPhone 14 Pro - стальную. Задняя панель устройств, предположительно, будет иметь новый дизайн "частично алюминиевая, частично стеклянная".

Прямоугольный блок камер

Также ожидается, что устройства будут иметь "более крупный прямоугольный блок камер" из алюминия.

Чип A19 Pro

Модели iPhone 17 Pro, как ожидается, будут использовать чип Apple следующего поколения A19 Pro, который, по слухам, будет производиться по более новому 3-нм техпроцессу TSMC. Как обычно, стоит ожидать умеренное повышение производительности и энергоэффективности по сравнению с текущими iPhone.

Wi-Fi 7 чип от Apple

По слухам, по крайней мере одна модель iPhone 17 получит Wi-Fi 7 чип, разработанный Apple, а не Broadcom.

24-мегапиксельная фронтальная камера

Фронтальная камера iPhone 17 претерпит значительные изменения. Если в iPhone 16 она была 12-мегапиксельной, то в новой линейке будет 24-мегапиксельная.

48-мегапиксельная задняя телефотокамера

Для моделей iPhone 17 Pro, по слухам, будет установлена улучшенная 48-мегапиксельная телефотокамера, по сравнению с 12-мегапиксельной моделей iPhone 16 Pro.

12 ГБ оперативной памяти

Изначально ходили слухи, что только iPhone 17 Pro Max будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти, но позже стало известно, что и iPhone 17 Pro также получит такой объем памяти. Это обновление должно помочь улучшить производительность Apple Intelligence и многозадачность. Все четыре модели iPhone 16 имеют 8 ГБ оперативной памяти.

Более узкий Dynamic Island для iPhone 17 Pro Max

Изменение, которое, по слухам, будет эксклюзивным для iPhone 17 Pro Max, - это "значительно более узкий Dynamic Island" в результате использования Apple "металлинзы" для системы Face ID.