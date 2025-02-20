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Apple готовит iOS 18.4: дата релиза и что нового ждет владельцев iPhone

Apple скоро выпустит iOS 18.4 с новыми функциями (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Последнее крупное обновление Apple, iOS 18.3, было выпущено в конце января. Хотя мы все еще ждем первую бета-версию iOS 18.4, Apple уже обозначила узкий временной промежуток для выхода финальной версии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Когда выйдет iOS 18.4  

Обычно Apple не раскрывает даты релизов программного обеспечения заранее, но iOS 18.4 - редкое исключение. 

Еще в октябре, когда компания впервые представила Apple Intelligence, было объявлено, что апрельское обновление добавит поддержку новых языков для ИИ-функций. 

На основе прежних графиков обновлений и информации от Марка Гурмана стало ясно, что этим обновлением в апреле станет именно iOS 18.4. 

Теперь Apple уточнила сроки еще больше. 

Согласно обновлениям на официальном сайте компании, запуск iOS 18.4 намечен на "начало апреля” (по данным MacRumors). 

“Apple Intelligence доступен в бета-версии… Дополнительные функции и поддержка новых языков появятся в начале апреля”, - написано на официальной странице iOS 18. 

Фраза "в начале" оставляет Apple некоторую гибкость, но, вероятно, это означает выпуск до середины месяца. 

Наиболее вероятным сроком представляется неделя, начинающаяся с 7 апреля, однако возможен и релиз в понедельник, 14 апреля, который формально все еще можно считать "началом апреля". 

В любом случае, ждать iOS 18.4 осталось недолго. 

Ожидаемые новые функции в iOS 18.4 

Уже некоторое время Марк Гурман сообщает, что в iOS 18.4 нас ждут значительные улучшения Siri. В частности, Apple готовит три ключевых обновления Apple Intelligence для голосового ассистента: 

Новые действия в приложениях 

Siri сможет выполнять сотни новых действий в приложениях Apple без необходимости их открытия. Аналогичная возможность появится и в сторонних приложениях с поддержкой App Intents. 

Знание личного контекста 

Siri станет работать как настоящий ассистент, учитывая ваши сообщения, события в календаре и другие личные данные для более интеллектуальной помощи. 

Анализ содержимого экрана 

Siri сможет распознавать, что у вас открыто на экране, и выполнять команды, связанные с текущим контентом. 

Однако несмотря на то, что Гурман ранее уверенно заявлял о появлении этих функций в iOS 18.4, недавно он выразил сомнения в их включении. 

На прошлой неделе он написал, что Apple рассматривает возможность отложить или частично ограничить обновление Siri до iOS 18.5, которое может выйти уже в мае. 

Сотрудники Apple, тестирующие новую Siri, обнаружили, что эти функции пока работают нестабильно. А времени на их доработку остается все меньше. 

Таким образом, пока неясно, какие именно улучшения Siri попадут в iOS 18.4. Возможно, часть функций появится уже в этом обновлении, а остальные - в iOS 18.5. 

Кроме изменений в Siri, в iOS 18.4 ожидаются и другие улучшения, включая функцию приоритетных уведомлений, новый стиль для приложения Image Playground и дополнительные ИИ-опции. 

Напомним, что в iOS 19 может кардинально изменится приложение "Камера".

А еще у нас есть материал о том, какие модели iPhone будут совместимы с iOS 19.

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