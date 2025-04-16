Неожиданный лидер на рынке смартфонов удивил даже аналитиков

По данным Counterpoint Research, Apple обогнала Samsung и стала ведущим брендом смартфонов в мире в первом квартале 2025 года, чего компания из Купертино никогда не достигала. Хотя Apple и Samsung регулярно борются за первое место, обычно этот квартал остается за Samsung благодаря флагманским моделям серии S. Но не в этот раз.

"С помощью запуска iPhone 16e и продолжения расширения на развивающихся рынках Apple заняла первое место в первом квартале 2025 года, что стало ее первым подобным достижением за этот период, с долей рынка в 19%. Сильный рост продаж на таких рынках, как Япония и Индия, способствовал этому", - отметили в Counterpoint.

По оценкам компании, Samsung заняла второе место с долей рынка 18%. В отчете говорится, что компания начала год не очень успешно, но продажи улучшились после запуска серии Galaxy S25 и новых устройств серии A. Особенно сильным оказался март для Samsung.

Тем временем данные от Canalys и IDC дают немного другую картину. Обе компании поставили Apple на второе место после Samsung, а не на первую позицию. Тем не менее, Apple установила рекорд по объему отгрузок.

"Apple показала лучший первый квартал за всю историю по количеству отгруженных устройств - частично благодаря накоплениям перед возможными пошлинами в США, но также и в других регионах, где партнеры по каналу опасались перебоев в цепочке поставок, которые могли бы привести к нехватке товаров и росту цен", - сообщила IDC.

Таким образом, хотя Samsung не стоит сильно беспокоиться, компании, возможно, стоит обратить внимание на происходящее. Спад в этом квартале может быть не только результатом того, что Apple набрала обороты благодаря новому телефону, но и отражением некоторых ошибок с стороны Samsung.

Запутанный запуск обновления One UI 7 наверняка не помог, возможно, поколебав доверие покупателей к устройствам Samsung.

Xiaomi, как всегда, продолжила демонстрировать сильную рыночную динамику, заняв третье место везде. Бренд не продает смартфоны в США, но имеет глобальное присутствие на других крупных рынках Европы и Азии.

Однако в отчетах отмечается, что основным источником роста для Xiaomi стала родная страна - Китай, благодаря субсидиям от правительства и растущей репутации бренда премиум-класса благодаря выходу на рынок электрических автомобилей.

Samsung заняла второе место с долей мирового рынка в 18% (фото: Counterpoint)