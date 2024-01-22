Самый большой в истории Apple. Появились рендеры iPad с новым дизайном камеры

Дизайн готовящейся 12,9-дюймовой модели iPad Air от Apple был раскрыт в новых CAD-рендерах. Эти изображения демонстрируют общий внешний вид и расположение элементов управления.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт про мобильные телефоны 91 Mobiles .

Что известно о новом iPad

Этот планшет отличается от предыдущих моделей не только своим огромным дисплеем, но и переработанным блоком задней камеры. Его форма напоминает таблетку и имеет большую толщину, что придает ему выступающий вид, визуально ассоциирующийся с камерами iPhone X и iPhone XS.

Спереди нового iPad Air можно заметить сходство с текущим 12,9-дюймовым iPad Pro, однако с более толстыми рамками, аналогичными 10,9-дюймовому iPad Air по сравнению с 11-дюймовым iPad Pro.

Новий iPad Air з новим дизайном камери (фото: 91 Mobiles)

Ожидается, что это устройство будет предназначено для тех, кто ищет действительно крупный планшет, но без излишеств Pro-моделей, таких как технология ProMotion или сканер LiDAR. Этот подход аналогичен стратегии Apple с 13,6- и 15,3-дюймовым MacBook Air.

Источник 91Mobiles также подтвердил информацию о том, что следующее поколение iPad Air будет оснащено чипом M2. По слухам, устройство начнет производство в первом квартале 2024 года, а появится в продаже, вероятно, уже в марте.