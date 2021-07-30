Апокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах Туреччини

У Туреччині від лісових пожеж постраждали понад 40 населених пунктів. Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що загрози для курортів немає.

Але туристка Олеся Павлінська назвала те, що відбувається апокаліпсисом і показала на своєму Facebook фото з місця пожеж.

Вона опублікувала фото з міста Мармарис, яке знаходиться на Егейському узбережжі. Українка показала, як горить дорога в аеропорт, по якій їй належить їхати.

"На жаль, у нас ситуація знову погіршилася, вогонь перекинувся і палає дорога на Мармарис, а по ній нам їхати через півтори години в аеропорт", - написала Ганна.

Лісові пожежі видно з курорту Мармариса (фото: facebook.com/alesya.pavlynska)

Трохи пізніше Анна розповіла, що в аеропорт її сім'ю повезуть на катері, через те, що дорога в диму.

"Все добре, нас все ж вирішили везти катером. Дороги в диму. Так в аеропорт я ще не їздила. Прощай, гостинний Ічмелер! Ми обов'язково повернемося! І дуже співчуваю Туреччині", - написала українка.

У коментарях люди пишуть, що в Бодрумі також горять ліси поруч з готелями.