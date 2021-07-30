ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Апокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах Туреччини

Новость на русском →
Мармарис, П'ятниця 30 липня 2021 11:44
Апокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах Туреччини Українка розповіла, що відбувається зараз в Туреччині через пожежі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Туреччині від лісових пожеж постраждали понад 40 населених пунктів. Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що загрози для курортів немає.

Але туристка Олеся Павлінська назвала те, що відбувається апокаліпсисом і показала на своєму Facebook фото з місця пожеж.

Вона опублікувала фото з міста Мармарис, яке знаходиться на Егейському узбережжі. Українка показала, як горить дорога в аеропорт, по якій їй належить їхати.

"На жаль, у нас ситуація знову погіршилася, вогонь перекинувся і палає дорога на Мармарис, а по ній нам їхати через півтори години в аеропорт", - написала Ганна.

Апокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах ТуреччиниАпокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах ТуреччиниАпокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах ТуреччиниАпокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах Туреччини

Апокаліпсис повертається: українка показала, що насправді відбувається на курортах ТуреччиниЛісові пожежі видно з курорту Мармариса (фото: facebook.com/alesya.pavlynska)

Трохи пізніше Анна розповіла, що в аеропорт її сім'ю повезуть на катері, через те, що дорога в диму.

"Все добре, нас все ж вирішили везти катером. Дороги в диму. Так в аеропорт я ще не їздила. Прощай, гостинний Ічмелер! Ми обов'язково повернемося! І дуже співчуваю Туреччині", - написала українка.

У коментарях люди пишуть, що в Бодрумі також горять ліси поруч з готелями.

  • У Бодрумі вже горять готелі - Lujo, Титанік.. людей в купальниках без документів відвозять на човнах хз куди..
  • До Кіпру вже дійшов дим, у нас вчора теж знову горіло, дійшло до кемпінгів, ось тобі і спекотні країни.
  • Кошмар. Тримайтеся!

Нагадавши, Україна відправила два пожежні літаки до Туреччини.

Відзначимо, у Ердогана лісові пожежі в Туреччині назвали національним лихом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
LITE
Свято 30 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 30 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини