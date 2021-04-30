Антоненко висловився про звільнення з СІЗО: емоційне відео

Андрій Антоненко прокоментував своє звільнення з СІЗО під цілодобовий домашній арешт, Після зміни запобіжного заходу рішенням судді фігурант справи про вбивство журналіста Павла Шеремета звернувся до українців.
Відповідне відео 30 квітня опубліковано на Facebook-сторінці групи Free Riff.
Лідер рок-групи Riffmaster, військовослужбовець, ветеран АТО і волонтер прямо в залі суду зізнався, що йому зараз переповнюють емоції. Під оплески присутніх у залі суду він подякував рідним, адвокатам, друзям, а також наголосив, що боротьба за правду триває.
"Трохи коротко... я додому хочу до дружини, на свято... Я тепер як справжній оратор, повинен робити отак (підняв кулак вгору, показав пальцями знаки "Вікторі", - Ред.)", - з посмішкою сказав Антоненко.
Музикант і військовий міцно обійняв дружину, поцілував, ледве стримував сльози, а також обіймав маму.
"Я маю щось сказати. Правильно Анатолій Борисович сказав, що хочеться процитувати просто:
"Я лихого не робив.
Я нічого не ховав.
Тільки дещо зрозумів.
Тільки дещо з'ясував..."
Це маленька перемога - в битві, але поки не перемога у великій війні, яка ще попереду... Просто на початку подякую моїм адвокатам, моїй родині, моїм друзям, всім, хто підтримував. Правда - вона така, і за неї варто боротися, битися, вливатися. Не хочеться вмирати, але... це як за Україну. За Україну треба жити і перемагати, так, як і за правду. Просто зараз купа емоцій... Дякую. Слава Україні!"- сказав Riffmaster.
Відео: Антоненко виголосив промову в залі суду після зміни йому запобіжного заходу 30 Квітня
Андрій Антоненко перебував у слідчому ізоляторі понад 500 днів. За рішенням суду він тепер має носити електронний браслет.
Антоненко в залі суду після рішення про звільнення з СІЗО (фото: t.me/oleksiihoncharenko)
Слова, які процитував Антоненко в залі суду - це рядки з пісні Riffmaster "Сенс" (альбом "Котлета по-київськи"). Ось повний текст твору і відеокліп на трек:
Я нічого не ховав,
Тільки дещо зрозумів,
Тільки дещо з'ясував...
В чому сенс усього мого життя,
Що записаний на стан нотного листа?..
Де весь розум - захоплюю відчуття,
Що за декілька кроків моя мета.
Щиро дякую я своїм ворогам
За турботу, за згадку - усе в лапках,
І за змогу лунати моїм словам,
Тримати гітару в своїх руках!
Відчуваю дивну мить -
То відходить, що болить,
То минає те лихе,
Що засмучує мене!
Відпускає сум і страх,
Що сидить в моїх думках!
Залишаю зміст про своє буття,
Пригадаю лише тільки радощі,
Одягаю темне своє вбрання,
Щоб не лізло сміття до моєї душі!
Я від себе журбу люту віджену,
Відразу залию я повінню,
І в піснях своїх враження розкажу,
Донесу! Доведу! Повністю!
Відео: Riffmaster - Сенс
Раніше повідомлялося, що в МВС заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.