Антоненко висловився про звільнення з СІЗО: емоційне відео

Лідер рок-групи Riffmaster, військовослужбовець, ветеран АТО і волонтер прямо в залі суду зізнався, що йому зараз переповнюють емоції. Під оплески присутніх у залі суду він подякував рідним, адвокатам, друзям, а також наголосив, що боротьба за правду триває.

"Трохи коротко... я додому хочу до дружини, на свято... Я тепер як справжній оратор, повинен робити отак (підняв кулак вгору, показав пальцями знаки "Вікторі", - Ред.)", - з посмішкою сказав Антоненко.

Музикант і військовий міцно обійняв дружину, поцілував, ледве стримував сльози, а також обіймав маму.

"Я маю щось сказати. Правильно Анатолій Борисович сказав, що хочеться процитувати просто:

"Я лихого не робив.

Я нічого не ховав.

Тільки дещо зрозумів.

Тільки дещо з'ясував..."

Це маленька перемога - в битві, але поки не перемога у великій війні, яка ще попереду... Просто на початку подякую моїм адвокатам, моїй родині, моїм друзям, всім, хто підтримував. Правда - вона така, і за неї варто боротися, битися, вливатися. Не хочеться вмирати, але... це як за Україну. За Україну треба жити і перемагати, так, як і за правду. Просто зараз купа емоцій... Дякую. Слава Україні!"- сказав Riffmaster.

Відео: Антоненко виголосив промову в залі суду після зміни йому запобіжного заходу 30 Квітня

Андрій Антоненко перебував у слідчому ізоляторі понад 500 днів. За рішенням суду він тепер має носити електронний браслет.

Антоненко в залі суду після рішення про звільнення з СІЗО (фото: t.me/oleksiihoncharenko)

Слова, які процитував Антоненко в залі суду - це рядки з пісні Riffmaster "Сенс" (альбом "Котлета по-київськи"). Ось повний текст твору і відеокліп на трек:

Я нічого не ховав,

Тільки дещо зрозумів,

Тільки дещо з'ясував...

В чому сенс усього мого життя,

Що записаний на стан нотного листа?..

Де весь розум - захоплюю відчуття,

Що за декілька кроків моя мета.

Щиро дякую я своїм ворогам

За турботу, за згадку - усе в лапках,

І за змогу лунати моїм словам,

Тримати гітару в своїх руках!

Відчуваю дивну мить -

То відходить, що болить,

То минає те лихе,

Що засмучує мене!

Відпускає сум і страх,

Що сидить в моїх думках!

Залишаю зміст про своє буття,

Пригадаю лише тільки радощі,

Одягаю темне своє вбрання,

Щоб не лізло сміття до моєї душі!

Я від себе журбу люту віджену,

Відразу залию я повінню,

І в піснях своїх враження розкажу,

Донесу! Доведу! Повністю!

Відео: Riffmaster - Сенс