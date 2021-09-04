Антициклон Hermelinde порадує українців комфортною погодою перед першими заморозками

Погода в Україні в неділю, 5 вересня, буде переважно суха і сонячна завдяки впливу антициклону Hermelinde, який витіснить атмосферний фронт, проте в цілому температура повітря залишиться невисокою. Опади очікуються тільки в деяких регіонах.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталки Діденко в Facebook .

Так, дощі в неділю ймовірні в нічний час в південних областях, а вдень литиме в північних областях.

Стовпчики термометрів в цілому по країні будуть коливатися в межах +14... +19 градусів (вночі: +4... +10 градусів), але на півдні України буде на 2-5 градусів тепліше.

У Києві 5 вересня очікується хмарна погода, є ймовірність дощу. Температура повітря в столиці вдень становитиме близько +14... +16 градусів, а вночі похолодає до +5... +8 градусів.

Синоптик звернула увагу, що в ніч проти понеділка, 6 вересня, можливі заморозки на ґрунті скрізь, крім південних регіонів та Закарпаття.

Схожий прогноз дали також в Укргідрометцентрі. Там додали, що 6-7 вересня на всій території країни, крім Закарпаття та південної частини, а також 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0-3 градусів, через що оголошено I рівень небезпеки ("жовтий").

А в неділю вітер буде не сильний - до 10 метрів на секунду (напрямок: північно-західний).

Карта погоди в Україні 5 вересня (фото: facebook.com/UkrHMC)