Антициклон Hermelinde порадует украинцев комфортной погодой перед первыми заморозками

Погода в Украине в воскресенье, 5 сентября, будет преимущественно сухая и солнечная благодаря влиянию антициклона Hermelinde, который вытеснит атмосферный фронт, однако в целом температура воздуха останется невысокой. Осадки ожидаются только в некоторых регионах.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Так, дожди в воскресенье вероятны в ночное время в южных областях, а днем будет лить в северных областях.

Столбики термометров в целом по стране будут колебаться в пределах +14... +19 градусов (ночью: +4... +10 градусов), но на юге Украины будет на 2-5 градусов теплее.

В Киеве 5 сентября ожидается облачная погода, есть вероятность дождя. Температура воздуха в столице днем составит около +14... +16 градусов, а ночью похолодает до +5... +8 градусов.

Синоптик обратила внимание, что в ночь на понедельник, 6 сентября, возможные заморозки на почве везде, кроме южных регионов и Закарпатья.

Схожий прогноз дали также в Укргидрометцентре. Там добавили, что 6-7 сентября на всей территории страны, кроме Закарпатья и южной части, а также 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы будут заморозки 0-3 градусов, ввиду чего объявлен I уровень опасности ("желтый").

А в воскресенье ветер будет не сильный - до 10 метров в секунду (направление: северо-западное).

Карта погоды в Украине 5 сентября (фото: facebook.com/UkrHMC)