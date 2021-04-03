Антисанітарія, фальсифікат і обман: який продукт не можна купувати в Україні

"Печаль в тому, що держава допускає такі виробництва, де є антисанітарія, недотримання норм і так далі. Сподіватися на те, що у когось прокинеться совість, у цій ситуації марно. Без жорсткого контролю держави ситуація не зміниться", - зазначила вона.

За словами Куликової, проблемою повинна зайнятися Госпродпотребслужба.

"За нашими результатами, ми рік тому також перевіряли пельмені. Результати нас вразили, тому що це набагато гірше, ніж ми знаходили торік. Минулого року – це мікробіологія, невідповідність масі, в цьому році – відвертий обман споживачів, коли більш дорога сировина замінюється більш дешевою", - заявила експерт.

Декан факультету харчових технологій НУБІП, доктор технічних наук, професор Лариса Баль-Прилипко розповідає, що нерідко в пельмені додають м'ясо механічної обвалки. За її словами, в продуктах високого класу, до яких належать пельмені, додавання цього м'яса з подрібненими кістками – неприпустимо. Експерт попереджає, що такі пельмені небезпечні для здоров'я.

"Звичайно, це небезпечно для здоров'я людини, тому що, якщо повністю буде продукт з цього фаршу, багато там включено. Такі вироби люблять діти, а їм це взагалі не можна вживати. Шкода, що ні перевірок, ні контролю. Все це на совісті виробників", – додає експерт.