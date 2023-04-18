Антиперспирант или дезодорант: что выбрать, чтобы предотвратить потовыделение
Мы каждый день пользуемся средствами личной гигиены, в число которых входят антиперспиранты или дезодоранты. Многие считают, что эти два средства выполняют одинаковую функцию и ничем не отличаются, хотя это не так.
Как правильно выбирать средство от пота, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
А какая между ними разница
Антиперспирант блокирует потовыделение с помощью солей алюминия в составе. Когда антиперспирант наносят на кожу, соли алюминия растворяются в поте, образуя временную пробку в потовых каналах. Именно это блокирует потовые железы и уменьшает количество выделяющегося на поверхность кожи пота.
Существует много споров по поводу вреда алюминия, который используют для изготовления антиперспирантов. Однако пока канцерогенное действие алюминия не было научно подтверждено.
В то же время, дезодорант не влияет на выделение пота. Его функция заключается в борьбе с неприятным запахом и угнетении размножения бактерий.
То есть, если вам нужно на несколько часов устранить неприятный запах пота, то выбирайте дезодорант. А вот если хотите заблокировать потоотделение на весь день, то в таком случае следует отдавать предпочтение антиперспиранту.
Инфографика: instagram.com/mrs.olhamiller
Как выбрать средство от пота
Средства от пота бывают в разных формах для удобства:
- Спреи. Они могут быть не слишком удобными, особенно для использования в общественных местах, как раздевалки фитнес-клубов.
- Роликовые. Удобны в нанесении, не оставляют следов на одежде, но нужно ждать, чтобы средство полностью высохло.
- Стики создают плотный слой, но оставляют следы на одежде.
- Эко. В составе только натуральные ингредиенты, но действие такого средства может быть слабее.
- Лечебные препараты можно использовать только после консультации врача и установленного диагноза.
Учитывая эти характеристики, выбирайте те гигиенические средства от пота, которые отвечают вашим потребностям.
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