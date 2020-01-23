Аномальна зима в Україні: у мережі знову з'явилися дивовижні докази

Аномальна зима в Україні (Колаж РБК-україна)

В Україні тепла зима призвела до того, що деякі рослини почали цвісти в січні

Зима в Україні видалася незвичайно теплою і по суті так і не настала. Температури для холодного сезону стоять зовсім незвичні. Як кажуть вчені, метеорологічна зима так і не вступила у свої права. Звичайно, природа відреагувала на потепління і в січні зацвіли рослини, які зазвичай радують своєю красою у весняні місяці.

Так, наприклад, на Донбасі почали розпускатися первоцвіти. Фотографії цього дивовижного явища опублікувала у соцмережі Facebook Наталія Шиман. Жінка повідомила, що сфотографувала квіти на Білосарайській косі, в Приазов'ї, на півдні Донецької області.

На Донбасі почали розпускатися первоцвіти (фото: Facebook/Наталія Шиман)

Але на цьому сюрпризи від природи не закінчилися. Користувачі соцмереж повідомляють, що під Києвом вже щосили цвітуть проліски, які точно так само, як і первоцвіти, починають розпускатися навесні. У Вишгороді з-під землі здалися проліски, а на відео квіти зняв Станіслав Рудич.

"На дворі 23 січня 2020 року, а в місті Вишгороді продовжують розквітати проліски", - підписав відеоролик Станіслав Рудич.

До речі, через теплі весняні градуси у лісах Закарпаття місцеві жителі почали знаходити і гриби. Українці повідомляють у соцмережах, що знаходять білі гриби, гливи і всі вони абсолютно їстівні.

Крім того, у Тернопільській області на грядках у місцевих жителів розквітли примули. Про це пише місцеве видання "Терен".

Зазначимо, що прогнози синоптиків на рахунок настання зими - невтішні. Вони повідомляють, що суворої зими, до якої так звикли українці, в цьому році не буде.