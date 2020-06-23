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Колись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в Криму

STYLERЖиття    23.06.2020 - 15:57
Колись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в Криму
У Криму сталася екологічна катастрофа через брак води (колаж: РБК-Україна)

Анексований Крим страждає від нестачі води

У мережі показали плачевний стан Міжгірного водосховища, яке до 2014 року було найбільшим з наливних штучних водойм Криму. Зараз там дуже мало води. По трубах вода з території України не надходить, і розраховувати доводиться тільки на поповнення опадами.

Крім того, всюди водосховища росте трава, і цвітуть квіти. Також там ще можна виявити безліч черепашок. Раніше Міжгірне водосховище забезпечувало водою населені пункти, які розташовані вздовж траси Сімферополь-Євпаторія. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Колись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в КримуКолись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в Криму

У Криму сталася екологічна катастрофа через брак води (фото: krymr.com)

При цьому запаси водосховища практично завжди можна було поповнити водою Північно-Кримського каналу. До 2025 року російська влада Криму хоче відновити його роботу. Водосховище планують наповнити повеневими водами чотирьох кримських річок: Альми, Салгира, Качи і Бельбеку.

Колись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в КримуКолись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в Криму

У Криму сталася екологічна катастрофа через брак води (фото: krymr.com)

Очікується, що таким чином буде забезпечено водопостачання Сімферополя, Сак, Євпаторії та північній частині Севастополя.

Колись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в КримуКолись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в Криму

У Криму сталася екологічна катастрофа через брак води (фото: krymr.com)

За прогнозами синоптиків, після сильної посухи, яка почалася ще з осені 2019 року, літні дощі не зможуть вирішити проблему з водою в Криму. Ситуація залишається дуже напруженою.

Колись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в КримуКолись була вода: з'явилися моторошні фото екологічної катастрофи в Криму

У Криму сталася екологічна катастрофа через брак води (фото: krymr.com)

Нагадаємо, в Коктебелі сталася екологічна катастрофа, коли під час дощу в море виливалися потоки фекалій.

Раніше місцеві жителі Криму знаходилися в жаху від того, що гине урожай.

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Автор: Styler

Теги Новини України Кримэкологическая катастрофа
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