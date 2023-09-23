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"Я принял решение": Тарас Тополя сделал заявление об измене жене

Суббота 23 сентября 2023 21:16
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"Я принял решение": Тарас Тополя сделал заявление об измене жене Тарас Тополь из Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о ревности своей жены Alyosha, которые возникали у певицы во время ее длительного пребывания в Америке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звездных супругов для программы "Неймовірна правда про зірок".

Как певицу "съедала" ревность

Артистка не скрывает: отношения на расстоянии ей дались довольно тяжело.

Со временем у нее даже начали появляться мысли об измене со стороны ее любимого, из-за чего она очень волновалась.

"Я пыталась понять, как человек, имеющий рядом троих детей, жену, вы постоянно видитесь и так далее... А тут такая отстраненность от того, что было. Я понимала, что в какой-то момент, возможно, найдется кто-то, кто сможет то отопление включить. Были какие-то переживания по этому поводу, - призналась певица.

Тарас Тополя, который с первых дней полномасштабной войны ушел парамедиком на фронт, поспорил с женой.

&quot;Я принял решение&quot;: Тарас Тополя сделал заявление об измене жене

Тарас Тополя и Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

По его словам, мужчину ничего не остановит, если он хочет предать, даже то, что избранница рядом с ним.

"Камон! Все же просто! Если мужчина хочет, он найдет себе, где найти отопление и при жене, и не при жене. Я когда-то принял решение мужское, что это моя любимая и это моя спутница на жизнь мою. Я дал слово, у нас трое детей. Ты прекрасно знаешь, что если что-то будет, я тебе сразу скажу", - добавил артист.

&quot;Я принял решение&quot;: Тарас Тополя сделал заявление об измене жене

Тарас Тополя с Alyosha и детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Ранее Alyosha рассказала о дорогой жизни в США.

Также недавно Ирма Витовская объяснила, почему украинские фильмы еще не получили Оскара.

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Тарас Тополя Alyosha звезды шоу-бизнеса