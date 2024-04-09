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Анна Кошмал показала, как стильно "обыграть" трендовые вещи этой весной (фото)

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлия Любченко

Анна Кошмал в своей социальной сети очень часто демонстрирует процесс своих собраний на прогулки, мероприятия, съемки или театральные представления.

О том, какие образы на этот раз показала актриса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-stories Анны.

Анна Кошмал показала стильные весенние луки

Анна - молодая и очень привлекательная женщина, которая любит носить красивую одежду и составляет интересные и трендовые образы. Но часто за помощью в выборе Кошмал обращается к своим подписчикам.

Так, например, на этот раз Аня показала два весенних образа, которые очень разные, но трендовые.

Сначала звезда украинских сериалов надела модный черный костюм, состоящий из классических брюк, жилета и пиджака. А также дополнила его небольшой сумкой и туфлями.

Этот лук получился более официальным, чем прогулочным, но выглядит великолепно и подчеркивает фигуру Анны.

Трендовый лук Анны Кошмал (скриншот)

В следующих stories актриса ндела белую рубашку в полоску, брюки цвета светлый хаки и твидовый пиджак с модным узором, который считается трендом уже несколько лет.

Для того чтобы образ выглядел цельным, Аня добавила к нему коричневую сумку и черные туфли на каблуке. И именно в нем Кошмал отправилась на прогулку по Киеву и показала этот процесс в своем Instagram.

Анна Кошмал показала выбранный лук для прогулки (скриншоты)

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Анна КошмалМодные трендыАктриса