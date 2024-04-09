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Анна Кошмал показала, як стильно "обіграти" трендові речі цієї весни (фото)

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлія Любченко

Анна Кошмал у своїй соціальній мережі дуже часто демонструє процес своїх зборів на прогулянки, заходи, зйомки або ж театральні вистави.

Про те, які образи цього разу показала акторка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Анни.

Анна Кошмал показала стильні весняні луки

Анна - молода і дуже приваблива жінка, яка любить носити красивий одяг та складає цікаві й трендові образи. Та часто за допомогою у виборі, Кошмал звертається до своїх підписників. 

Так, наприклад, цього разу Аня показала два весняних образи, які є дуже різними, але трендовими. 

Спочатку зірка українських серіалів одягла модний чорний костюм, який складається з класичних брюк, жилету та піджака. А також доповнила його невеликою сумкою та туфлями. 

Цей лук вийшов більш офіційним, аніж прогулянковим, проте виглядає чудово та підкреслює фігуру Анни. 

Трендовий лук Анни Кошмал (скриншот)

У наступних stories акторка одягнула білу сорочку у смужку, брюки кольору світлий хакі та твідовий піджак з модним візерунком, який вважається трендом вже кілька років поспіль. 

Для того, щоб образ виглядав цілісним, Аня додала до нього коричневу сумку та чорні туфлі на підборах. І саме в ньому Кошмал відправилась на прогулянку Києвом та показала цей процес у своєму Instagram.

Анна Кошмал показала вибраний лук для прогулянки (скриншоти)

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Анна КошмалМодні трендиАкторка