Анна Кошмал показала, як стильно "обіграти" трендові речі цієї весни (фото)

Анна Кошмал у своїй соціальній мережі дуже часто демонструє процес своїх зборів на прогулянки, заходи, зйомки або ж театральні вистави.
Про те, які образи цього разу показала акторка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-stories Анни.
Анна - молода і дуже приваблива жінка, яка любить носити красивий одяг та складає цікаві й трендові образи. Та часто за допомогою у виборі, Кошмал звертається до своїх підписників.
Так, наприклад, цього разу Аня показала два весняних образи, які є дуже різними, але трендовими.
Спочатку зірка українських серіалів одягла модний чорний костюм, який складається з класичних брюк, жилету та піджака. А також доповнила його невеликою сумкою та туфлями.
Цей лук вийшов більш офіційним, аніж прогулянковим, проте виглядає чудово та підкреслює фігуру Анни.
Трендовий лук Анни Кошмал (скриншот)
У наступних stories акторка одягнула білу сорочку у смужку, брюки кольору світлий хакі та твідовий піджак з модним візерунком, який вважається трендом вже кілька років поспіль.
Для того, щоб образ виглядав цілісним, Аня додала до нього коричневу сумку та чорні туфлі на підборах. І саме в ньому Кошмал відправилась на прогулянку Києвом та показала цей процес у своєму Instagram.
Анна Кошмал показала вибраний лук для прогулянки (скриншоти)
Раніше ми розповідали, як Анна Кошмал показала стильний весняний лук.
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