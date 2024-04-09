Анна Кошмал показала, як стильно "обіграти" трендові речі цієї весни (фото)

Анна Кошмал показала стильні весняні луки

Анна - молода і дуже приваблива жінка, яка любить носити красивий одяг та складає цікаві й трендові образи. Та часто за допомогою у виборі, Кошмал звертається до своїх підписників.

Так, наприклад, цього разу Аня показала два весняних образи, які є дуже різними, але трендовими.

Спочатку зірка українських серіалів одягла модний чорний костюм, який складається з класичних брюк, жилету та піджака. А також доповнила його невеликою сумкою та туфлями.

Цей лук вийшов більш офіційним, аніж прогулянковим, проте виглядає чудово та підкреслює фігуру Анни.

Трендовий лук Анни Кошмал (скриншот)

У наступних stories акторка одягнула білу сорочку у смужку, брюки кольору світлий хакі та твідовий піджак з модним візерунком, який вважається трендом вже кілька років поспіль.

Для того, щоб образ виглядав цілісним, Аня додала до нього коричневу сумку та чорні туфлі на підборах. І саме в ньому Кошмал відправилась на прогулянку Києвом та показала цей процес у своєму Instagram.

Анна Кошмал показала вибраний лук для прогулянки (скриншоти)