Ані Лорак зібралася в Україну з сольними концертами: квитки розлетілися миттєво

У 42-річної виконавиці заплановані виступи на 16 і 17 серпня.

Варто зауважити, що ці великі концерти в Україні для Лорак стануть першими за 7 років.

Шоу відбудеться в елітному нічному клубі Одеси, а вартість квитків варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень.

В оголошенні відвідувачів заманюють на концерт повідомленнями про те, що народна артистка України готує для глядачів ексклюзивну програму "Найкращі хіти" з яскравим шоу.

Обидва сольники відбудуться в клубі "Itaka Beach Resort & Night Club".

Ані Лорак дасть сольні концерти в Одесі (фото: скрін concert.ua)

Як видно на сайті, на заходи 16 і 17 серпня вже розкупили майже всі квитки - до моменту виходу публікації на обидва виступи в Одесі залишилися тільки по 15-20 доступних місць в клубі.

До речі, кілька днів тому Лорак давала концерт в російському Санкт-Петербурзі на фестивалі "Білі ночі". Тоді співачка у своєму Instagram також анонсувала новий альбом, який має намір презентувати вже восени.

Додамо також, що близько тижня тому Кароліна Куєк (справжнє ім'я Лорак) раптово засвітилася в Києві - тоді артистка заінтригувала своїх шанувальників заявою про підготовку до турборежиму, і запропонувала підписникам в мережі вгадати, що саме вона готує.