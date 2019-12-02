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Така доросла! Ані Лорак замилувала мережу святковим фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.12.2019 - 16:32
Така доросла! Ані Лорак замилувала мережу святковим фото з донькою
Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)

Співачка сходила на день народження дочки свого кума Філіпа Кіркорова

Ані Лорак, незважаючи на щільний концертний графік, знаходить час для спілкування з донькою Софією. Співачка забрала дівчину з собою в Москву, де вона вчитися в престижній школі. Нещодавно мама і дочка пішли в цирк, а днями навідалися на дитяче свято, тим більше привід був вагомий – дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія відзначала день народження. Світлинами зі свята артистка поділилася в Instagram.

На фото вже доросла Софійка позує в небесно-блакитній сукні з пишною спідницею, а її зіркова мама – в подовженому чорному піджаку і з великим декольте. Схоже, діти артистів дуже дружні – на одному з кадрів Соня міцно обіймає іменинницю, а Філіп – Кароліну.

"Спасибі за теплий, незабутній вечір, дорогий хрещений Філіп Кіркоров! З Днем народження, принцеса Алла-Вікторія! Нехай добрі чари наповнють життя фарбами!" - залишила побажання Ані на своїй сторінці.

Така доросла! Ані Лорак замилувала мережу святковим фото з донькою

Фото: Ані Лорак з дочкою і Філіп Кіркоров з дітьми (instagram.com/anilorak)

Шанувальники співачки з цікавістю розглядали фотозвіт з дитячого свята і не втрималися від компліментів чудовим діткам. Вони помітили, що Софійка подорослішала і помітно підросла.

Така доросла! Ані Лорак замилувала мережу святковим фото з донькою

Фото: Ані Лорак з дочкою і Філіп Кіркоров з Аллою-Вікторією (instagram.com/anilorak)

  • Сонечка красуня
  • Сонечка така доросла.Чудові!
  • Сонечка подорослішала! Чарівні діти!
  • Які гарні дітки
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  • Сонячні й щасливі такі
  • Які гарні діти! А мама Кароліна - прекрасна!
  • Які Ви красиві. Нереальні. Кращі. А яка Софійка!
  • Софія - принцеса в блакитному кольорі!

Скріншот коментарів

Раніше з'явилося відео з виступу Ані Лорак в Києві. Співачка піддалася емоціям і розплакалася прямо на сцені.

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