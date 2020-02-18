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Ретроградний Меркурій настав: що можна і не можна робити

STYLERЖиття    18.02.2020 - 12:58
Ретроградний Меркурій настав: що можна і не можна робити
Як вижити в період ретроградного Меркурія (Колаж РБК-Україна)

17 лютого почався перший в 2020 році період ретроградного Меркурія

Ретроградний Меркурій перший в цьому році насталв в понеділок, 17 лютого. Астрологи дали поради, як пережити цей складний для людини період і залишитися в хорошому настрої. В цей період у людини можливі всілякі неприємності і непередбачені обставини. Що можна робити, а що не можна, читайте в матеріалі Styler.

Що таке ретроградний Меркурій

Меркурій стає ретроградним не менш трьох разів на рік і його рух по-різному впливає на жителів нашої планети. Астрологи попереджають, що під час звичайного руху Меркурія – у багатьох справи йдуть добре, здійснюються необхідні угоди, надходить необхідна інформація, спілкування з людьми не викликає жодних проблем. Але в час, коли планета розвертається і починає зворотний рух – настає складний період, який характеризується конфліктами і непередбаченими ситуаціями.

Що категорично не можна робити в цей період, щоб уберегтися від проблем:

  • У цей період можливі сварки, конфлікти і непорозуміння з близькими, друзями і колегами. Контролюйте себе і не відповідайте грубістю на грубість, відповідально підходите до словам і обіцянкам і не сперечайтеся до безсилля.
  • У цей період відкладіть великі фінансові операції, не беріть у борг і не давайте в борг
  • Записуйте свої ідеї і плани, але не реалізовуйте їх, поки Меркурій не повернеться в пряме рух.
  • Не робіть великі покупки і не підписуйте важливі документи, так як є ризик поломки техніки і порушення умов договорів.
  • Не варто кардинально вирішувати питання зі зміною роботи – звільнятися, змінювати або вступати в нову посаду.
  • Не йдіть в цей час в лікарні на хірургічні операції, краще відкласти їх на потім.
  • Не плануйте в цей час поїздки або перельоти.

Що можна робити в Ретроградний Меркурій:

  • Наведіть порядок в будинку і позбудьтеся від усього непотрібного.
  • Зустрічайтеся з рідними і зателефонуйте близьким, яких давно не бачили.
  • Зробіть ревізію в інформаційному полі – почистіть пошту, соціальні мережі, заончите спілкування з небажаними людьми.
  • Сміливо завершуйте важливі справи і проекти.

Зазначимо, що закінчиться Ретроградний Меркурій 10 березня.

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