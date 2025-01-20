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"Мисс Украина-2024" Мария Мельниченко опровергла стереотип о конкурсах красоты

Понедельник 20 января 2025 15:00
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"Мисс Украина-2024" Мария Мельниченко опровергла стереотип о конкурсах красоты Мария Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)
Автор: Катерина Собкова

Обладательницы титула "Мисс Украина-2024", 20-летняя киевлянка Мария Мельниченко, которая представит нашу страну на 72-м конкурсе "Мисс Мира", опровергла стереотип, что участницы конкурсов красоты не могут стать настоящими подругами.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Она отметили, что участницы подобных конкурсов относятся друг к другу не только как конкурентки.

"Я могу смело сказать, что разрушила этот стереотип! Конкурсы красоты - это не только о соперничестве, но и о возможности встретить единомышленников. У меня до сих пор остались очень теплые отношения с некоторыми участницами. Мы поддерживаем связь, часто общаемся, а иногда даже встречаемся на кофе или за вкусным ужином. Эти девушки вдохновляют меня своей силой, амбициями и искренностью", - подчеркнула Мельниченко.

&quot;Мисс Украина-2024&quot; Мария Мельниченко опровергла стереотип о конкурсах красоты

"Мисс Украина-2024" (фото: instagram.com/melnychenko____)

Что известно о Марии Мельниченко

Марии Мельниченко 20 лет. Она изучает финансы в Государственном Налоговом Университете.

Много занимается спортом: среди ее увлечений теннис, сноуборд, лыжи, а также танцы.

Девушка также поддерживает благотворительные сборы на нужды ВСУ.

В декабре 2024 года победила на конкурсе "Мисс Украина-2024", который впервые с начала полномасштабной войны провели вживую. До этого мероприятие несколько лет было онлайн.

Мария Мельниченко представит нашу страну на 72-м конкурсе "Мисс Мира", который состоится в феврале-марте 2025 года.

&quot;Мисс Украина-2024&quot; Мария Мельниченко опровергла стереотип о конкурсах красоты

Мария Мельниченко (фото: instagram.com/melnychenko____)

Что известно о конкурсе "Мисс Мира"

"Мисс Мира" (Miss World) - ежегодный международный конкурс красоты, старейшее из мероприятий подобного рода. Входит в "большую четверку" конкурсов красоты наряду с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

Впервые конкурс провели в 1951 году в Великобритании.

С 2003 года в конкурсе участие принимает свыше 100 стран, что повышает конкуренцию и борьбу за корону конкурса.

Ранее "Мисс Украина" призналась, что будет делать, если на "Мисс Мира" допустят представительницу России.

Также посмотрите фото Марии Мельниченко, которая представит Украину на конкурсе "Мисс Мира".

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