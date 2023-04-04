Анджелину Джоли застукали с миллиардером, который на самом деле женат на украинке: подробности и фото
Голливудской звезде Анджелине Джоли приписали новый роман с женатым американским миллиардером.
Но журналисты издания Page Six рассказали, кто на самом деле тот мужчина на фото с актрисой, которое взбудоражило весь мир.
Подробности встречи Джоли
Журналисты издания узнали, что де Ротшильд женат на украинской актрисе Карине Дейко, которая живет на Венис-Бич. Таким образом, выяснилось, что встреча Джоли и Майера была деловой, возможно, на тему состояния окружающей среды.
Анджелина Джоли с миллиардером Дэвидом Майером (фото: pagesix.com)
Что известно про актрису
Карина Дейко родилась в Украине. Когда повзрослела, она переехала за границу, чтобы изучать актерское мастерство. Сейчас она строит свою карьеру в Голливуде и уже снялась в фильмах "Гичкок", "Стать Бондом", "Ноябрьские преступники" и других.
Пара Карины и Дэвида не новоиспеченная, они давно вместе, но отношения свои не афишируют. К тому же, они редко появляются на публике вместе.
Оказалось, что миллиардер женат на украинской актрисе (фото: pagesix.com)
Раньше мы рассказывали, чем завершился скандальный роман украинки и британца.
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