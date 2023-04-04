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Анджелину Джоли застукали с миллиардером, который на самом деле женат на украинке: подробности и фото

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Вторник 04 апреля 2023 09:37
Анджелину Джоли застукали с миллиардером, который на самом деле женат на украинке: подробности и фото Анджелина Джоли и Дэвид Майер (фото: pagesix.com)
Автор: Юлия Гаюк

Голливудской звезде Анджелине Джоли приписали новый роман с женатым американским миллиардером.

Но журналисты издания Page Six рассказали, кто на самом деле тот мужчина на фото с актрисой, которое взбудоражило весь мир.

Подробности встречи Джоли

Журналисты издания узнали, что де Ротшильд женат на украинской актрисе Карине Дейко, которая живет на Венис-Бич. Таким образом, выяснилось, что встреча Джоли и Майера была деловой, возможно, на тему состояния окружающей среды.

Анджелину Джоли застукали с миллиардером, который на самом деле женат на украинке: подробности и фото

Анджелина Джоли с миллиардером Дэвидом Майером (фото: pagesix.com)

Что известно про актрису

Карина Дейко родилась в Украине. Когда повзрослела, она переехала за границу, чтобы изучать актерское мастерство. Сейчас она строит свою карьеру в Голливуде и уже снялась в фильмах "Гичкок", "Стать Бондом", "Ноябрьские преступники" и других.

Пара Карины и Дэвида не новоиспеченная, они давно вместе, но отношения свои не афишируют. К тому же, они редко появляются на публике вместе.

Анджелину Джоли застукали с миллиардером, который на самом деле женат на украинке: подробности и фото

Оказалось, что миллиардер женат на украинской актрисе (фото: pagesix.com)

Раньше мы рассказывали, чем завершился скандальный роман украинки и британца.

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