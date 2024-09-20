Анджелина Джоли поразила новой прической (фото)

Американская актриса Анджелина Джоли удивила поклонников необычными образами - с кудрявыми волосами, а также в строгом брючном костюме.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -аккаунт ателье знаменитости Atelier Jolie.

В первой публикации всемирно известная актриса предстала в платье из лимитированной капсульной коллекции, разработанной Джоли и основательницей Zarif Золай Шерзад.

Этот бренд сочетает традиционные афганские техники с современным дизайном, а коллекция, созданная из выкроек Atelier Jolie и тканей из остатков, направлена ​​на сохранение культурного наследия и поддержку афганских женщин.

Сложно не заметить и новую прическу звезды. Джоли все чаще примеряет смелые образы и поражает красотой.

В другой публикации звезда фильмов предстала в необычном образе - костюме с широкими штанами палаццо и удлиненным жакетом, который Анджелина дополнила шляпой-котелком.

Как отмечено в описании к фото, этот костюм сделан из неликвидных материалов. Он имеет сменные воротники, что позволяет создавать индивидуальный образ на каждый день.

"Можно добавлять или изменять новые компоненты, что устраняет необходимость покупать совершенно новый костюм, подчеркивая приверженность бренда цикличности и перепрофилированию существующих предметов одежды", - говорится в описании.

Отметим, что в ноябре 2023 года актриса, режиссер и бывший посол доброй воли ООН по делам беженцев открыла двери Atelier Jolie, которое задумывалось как проект по внедрению социально сознательных ценностей в мир моды. Это пространство для сотрудничества и своего рода культурный дом, где встречаются дизайнеры одежды, специалисты по переработке отходов, местные ремесленники и дизайнеры, которые работают в партнерстве с беженцами.