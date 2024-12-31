Анджелина Джоли и Брэдд Питт официально развелись

19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод. Она решила расторгнуть брак спустя два года после свадьбы. На тот момент Анджелина Джоли и Брэд Питт прожили вместе 12 лет.

Звезда обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и домашнем насилии в отношении детей, что стало настоящим шоком для общественности.

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)

Сегодня стало известно, что их брак официально завершен. По словам адвоката Джоли Джеймса Саймона, развод был оформлен 30 декабря.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом. Ей и детям осталось все имущество, которое они делили с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на своей семье. Честно говоря, Анджелина сильно измотана, но она рада, что эта часть закончилась", - говорит юрист.

Бывшие супруги продолжат судебные разбирательства относительно собственности - шато Мираваль во Франции. По словам источника, Анджелина тяжело старалась оставаться позитивной даже в самые темные моменты.

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)

"Она не говорила плохо о Питте публично или в личных беседах. Дети выросли, видя, что у некоторых людей есть столько власти, что их голоса ничего не значат. Эта боль детей ничего не значит. Они хотели, чтобы Анджелина говорила о себе, чтобы она защитила себя все эти годы. Но она напоминала им о необходимости менять законы, а не рассказывать истории публично", - поделился инсайдер из окружения актрисы.

К слову, Джоли и Питт начали встречаться в 2004 году после того, как сыграли супругов в фильме "Мистер и миссис Смит", а вот поженились они только в 2014-м. У них шестеро детей.