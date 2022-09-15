Стріхарський передав в один із підрозділів військово-морських сил шість позашляховиків

Народний депутат Андрій Стріхарський у співпраці з Всеукраїнською аграрною радою передав в один із підрозділів військово-морських сил шість позашляховиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook.

"Вчора разом з начальником Черкаської обласної військової адміністрації Ігорем Табурцем ми передали ключі від транспортних засобів нашим бійцям, представникам військово-морських сил Збройних сил України. Дані автомобілі надзвичайно ходові і найбільше використовуються нашими воїнами, які наближають нашу перемогу. Тож чекаємо від них добрих та переможних новин", - повідомив Андрій Стріхарський.