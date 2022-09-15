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Стріхарський передав в один із підрозділів військово-морських сил шість позашляховиків

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Четвер 15 вересня 2022 11:15
Стріхарський передав в один із підрозділів військово-морських сил шість позашляховиків Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com/strikharskiy)
Автор: Сергей Новиков

Народний депутат Андрій Стріхарський у співпраці з Всеукраїнською аграрною радою передав в один із підрозділів військово-морських сил шість позашляховиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook.

"Вчора разом з начальником Черкаської обласної військової адміністрації Ігорем Табурцем ми передали ключі від транспортних засобів нашим бійцям, представникам військово-морських сил Збройних сил України. Дані автомобілі надзвичайно ходові і найбільше використовуються нашими воїнами, які наближають нашу перемогу. Тож чекаємо від них добрих та переможних новин", - повідомив Андрій Стріхарський.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський пояснив, які додаткові зміни передбачає закон про обов'язкові бомбосховища в новобудовах.

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Збройні сили України Андрій Стріхарський
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