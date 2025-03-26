Андрей Данилко вспомнил, как в 90-х "выбивал" деньги: "Меня ненавидели"

Известный украинский артист Андрей Данилко рассказал, как в начале карьеры в 90-х ему приходилось "выбивать" свои гонорары, поскольку в те времена организаторы часто пытались не платить артистам.
Подробно об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Цейво подкаст" в YouTube.
В упомянутые времена Андрей был еще юношей. Слава от образа Верки Сердючки пришла к нему стремительно, что спровоцировало много зависти среди его ровесников. Однако Данилко оставался скромным и даже застенчивым.
"Я очень большую работу над собой сделал, чтобы не стесняться и быть свободным. В жизни я был очень закомплексованным человеком, потому что на меня свалилась такая слава, к которой я не был готов", - поделился Андрей.
Несмотря на застенчивость, он умел постоять за себя, особенно когда дело доходило до гонораров. В 90-х среди многих организаторов царила привычка не платить деньги, в частности начинающим артистам, но с Данилко такие дела прокрутить не удавалось.
"У меня есть жилка. Если они будут зарабатывать, а я, как дурак, буду бесплатно. "Мы тебя покормим" - так мне когда-то говорили. Я отвечал: "Я могу купить себе еду и сам", - вспомнил Андрей.
Когда же он отказывался работать даром, начинались угрозы.
"А вы знаете, что вы хорошо начали, но плохо закончите?" - такое мне говорили по телефону. А я мог, конечно, быть отважным только через телефон. Вот так бы я: "Алло. Да, ага, угу. Вот столько-то. До свидания". И они перезванивали, находили деньги и платили", - поделился артист.
Он рассказал, что всегда просил деньги наперед. Когда же ему говорили, что заплатят после концерта, отказывался выступать.
"Я выстраивал такую позицию. Это же 90-е. Они ко мне подходили, а я говорил: "Принесите деньги. Без них не сыграю". Они ненавидели меня за это, потому что в основном бросали. А я был один, без менеджера, без поддержки - девушки в коллективе тогда ушли в декрет. Я жил в общежитии", - вспомнил те времена Данилко.
Он также признался, на что тратил заработанные гонорары. Оказалось, артист собирал на квартиру. Однако все равно предпочитал оставаться среди ровесников.
"Я не хотел уезжать из общежития. Ты еще подросток: хочешь подурачиться, пообщаться, сбегать под мост, купить бутылку вина. А тогда были 90-е, когда появилось очень много алкоголя, которого мы раньше никогда не видели", - рассказал Андрей.
Напомним, 8 марта легендарная Верка Сердючка отметила 34-й год рождения. Сценический образ Андрея стал культовым для Украины и мира, однако за его созданием стоит непростой путь. Ранее мы рассказывали малоизвестные факты о Сердючке, которые открывают ее с неожиданной стороны.
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