Андрій Шевченко не зміг стримати сльози в прямому ефірі: говорив про Україну

Легендарний український футболіст і колишній тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг стримати сльози під час інтерв'ю для італійського каналу Mediaset. Він розповідав про війну в Україні та змушений був зробити паузу через сльози.
Про що розповів Андрій Шевченко журналістам – читайте нижче.
Як зазначив знаменитий український футболіст, Україна за останні 30-40 років пережила багато важких моментів. Спочатку був Чорнобиль, тепер - війна.
"Умовити мою маму покинути Україну було дуже важко, але через 21 день війни її стан почав погіршуватися, і моя сестра змогла забрати і її, і двох собак і відвезти на кордон з Угорщиною. Зараз, на щастя, вони вже знаходяться в Італії", - розповів Шевченко.
Притулок у своєму будинку в Лондоні він надасть двом жінкам з України. Вони приїдуть разом з дітьми, документи вже оформлені.
Також він активно допомагає своїм співвітчизникам. Раніше він закупив велику партію медикаментів для українців на суму 400 тисяч євро.
На початку війни Шевченко багато плакав і відчував стрес. Займатися тренерською діяльністю він не планує до тих пір, поки в Україні не настане мир.
"На цей момент я зосереджений тільки на проєктах, які можуть допомогти моїй країні у війні. Я сподіваюся, що світ і люди незабаром зможуть повернутися у свої будинки. Тільки тоді я зможу подумати про бажання повернутися до футболу", - підкреслив футболіст.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, Андрій Шевченко написав дуже сильний текст про перемогу України.
А також розповідали про те, що в ефірі одного з телеканалів Андрій Шевченко розплакався.