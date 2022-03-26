У Мелітополі окупанти полюють на "фашистів": шукають тих, хто не хоче їм підкорятися

У Мелітополі окупанти почали полювання на тих, хто не хоче їм підкорятися. Так, представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти".

Як він розповів, під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що "Мелітополь - це Росія", зберігає чи демонструє прапор або герб України, а також ті, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

До того ж журналісти, що продовжують працювати на окупованих територіях області, отримують погрози і вимоги перестати працювати на користь України.

"Терористи залякують представників медіа тюремним ув'язненням за статтею "Тероризм" УК РФ в разі продовження інформаційної діяльності видань. Аналогічні вимоги надійшли і до редакції запорізького сайту 061.ua", - пише Ареф'єв.

За його словами, в Бердянську продовжується тиск з боку окупантів на тих, хто забезпезпечує життєдіяльність міста та дбає про безпеку цивільних мешканців.

"Натомість українці, що є співробітниками критичної інфраструктури, навіть на волонтерських засадах, продовжують працювати та виконувати свої посадові обов'язки.До селища Кирилівка сьогодні приїхали військові російської федерації і представилися мешканцям та місцевій владі як "військова комендатура міста Мелітополя", після чого запропонували "співпрацю". Голова Кирилівської селищної ради від "пропозиції" відмовився та скерував окупантів у всім відомому напрямку", - додав Ареф'єв.

Нагадаємо, в Мелітополі окупаційні війська заблокували видачу жителям 15 тонн гумдопомоги, яка сьогодні надійшла до міста. Такий "наказ" особисто видала самопроголошений мер Галина Данильченко.

Додамо, нещодавно стало відомо, що російські окупанти призначили нового "мера" в тимчасово окупованому Мелітополі. Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галина Данильченко.

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