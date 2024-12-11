Андреа из сериала "Беверли-Хиллз 90210": как выглядит актриса, которая поддерживает Украину

Во время съемок сериала Габриэль была самой старшей среди актеров, которые играли молодежь, ведь ей исполнилось 29 лет. Кстати, ее беременность в кадре была реальной, а не сценарным ходом - именно тогда Картерис вышла замуж и вскоре стала мамой.

Несмотря на участие в популярном сериале, актриса не получила громкой славы. После завершения проекта она попробовала себя в роли ведущей собственного шоу, но его закрыли через год.

Габриэль Картерис (фото: instagram.com/gabriellecarteris)

Причиной стал травматический инцидент во время съемок фильма "Прошлое время", из-за которого у Габриэль парализовало половину лица.

В дальнейшем Картерис занимала пост президента Гильдии актеров США и дважды попадала в список самых влиятельных женщин Лос-Анджелеса.

Габриэль Картерис (фото: instagram.com/gabriellecarteris)

Поддержка Украины

В апреле 2024 года знаменитость записала ролик, в котором выразила поддержку Украине в войне с Россией. Актриса призвала весь мир донатить на нужды ВСУ и восстановление Украины.

"Я хочу, чтобы вы знали, что вы не одни. Люди во всем мире видят, с какой храбростью и силой вы боретесь, защищая наши общие ценности - демократию и свободу", - обратилась к украинцам Габриэль.

Она также обратилась к миру с призывом помнить о круглосуточной борьбе Украины с вооруженной агрессией России. Кроме того, попросила всех иностранцев, чтобы те требовали у мировых лидеров помощи для украинского народа.

"Людям во всем мире, которые видят это видео: умоляю вас, обратитесь к своим лидерам. Будьте с нами и помогите остановить это безумие, пока еще не поздно. Вы спросите: "Как помочь?". Вы можете жертвовать средства на украинские инициативы, такие как UNITED24. Вместе вы можете помочь положить конец коррупции и репрессивному режиму, который контролирует Россию и угрожает миру во всем мире. Если не сейчас, то когда? Если не мы, то кто? Спасибо вам@, - подчеркнула Картерис.