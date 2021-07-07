Андре Тан відверто розповів про банкрутство і борг в 36 мільйонів: "не розумів, що робити"

Андре Тан зізнався, що під час пандемії у нього відбулися серйозні фінансові проблеми, які призвели до банкрутства і боргу в 36 мільйонів гривень.

Після пандемії на три місяці закрилися всі магазини Андре Тана. При цьому йому необхідно було платити за оренду приміщень і комунальні послуги, а це величезні гроші.

Також його покинула команда, яку він збирав роками, оскільки дизайнерові не було чим платити їм зарплату.

"Плюс до всього фабрики працюють, все шиє, а прибутку немає. Мало того, ти не розумієш, чи будуть люди купувати одяг, і що взагалі захочуть люди після того, як вони просиділи більше ніж три місяці вдома", - зізнався Андре Тан.

У цей момент дизайнер навіть думав про те, щоб поміняти професію і стати фотографом або дизайнером інтер'єру.

"Я взагалі не розумів, що робити. В якийсь момент, я взагалі перестав розуміти, хто я, і що я, і навіщо я. Я серйозно думав, чим займатимуся. Була думка, у мене прекрасний смак, буду фотографувати. Люди завжди хочуть фотографуватися. Або в крайньому разі, буду інтер'єрним дизайнером ", - додав він.

Андре Тан вирішив відправити всіх своїх співробітників у неоплачувану відпустку. Спочатку він думав, що це буде тільки два тижні, але потім карантин продовжили ще на два тижні і після знову. В той момент всі зрозуміли, що це надовго.

"Банкрутство - це коли ти не можеш виплатити за своїми боргами, коли ти повинен фабрикам, партнерам і банкам, але ти не можеш покрити свої борги". - розповів дизайнер.

Андре Тан розповів про банкрутство (відео: YouTube)