Андре Тан відповів на претензії колишньої дружини: "любить драматизувати"

Андре Тан відверто відповів на всі претензії колишньої дружини Аліни, з якою прожив 10 років і у них народилася дочка Софія. Відомий український дизайнер запевнив, що він залишається з нею в хороших відносинах і завжди готовий прийти на допомогу.

Навесні 2021 року Андре Тан і його дружина Аліна оголосили про розлучення. Відразу після цього в сторону дизайнера посипалися звинувачення від його дружини в тому, що він недостатньо щедрий в забезпеченні їхньої дочки, і що він кинув Аліну в складній ситуації.

Про те, що відбувається насправді, Андре Тан розповів ведучій програми Тетяні Гончаровій.

Андре Тан і Тетяна Гончарова (скріншот з відео)

"Вона емоційна, як всі жінки, тому любить драматизувати. Оскільки Аліна розкручує свій бренд, їй потрібен був хайп в той момент, і вона його отримала. Їй сказали: "Молодець! Витримала!" Але я скажу чесно: я б дуже хотів бути моєю дружиною. Якби в нашій країні кожен чоловік при розлученні залишав своїй дружину стільки, скільки залишив я, то, повірте, всі жінки були б very-very happy", - заявив дизайнер.

Гончарова запитала його, чому дружина каже, що він платить тільки за дитячий садок. На що Андре Тан відповів, що дитина ходить до французького садка. При цьому Аліна з Сонею була в Туреччині, і за цей відпочинок він заплатив.

Андре Тан і Тетяна Гончарова (скріншот з відео)

"Якщо більше ніж 2 тисяч доларів мало в місяць на дитину, то нумо згадаймо, скільки витрачає на дітей середньостатистична сім'я. Крім того, ми домовилися спочатку на березі про все. Я оплачую садок Соні, я оплачую окремого викладача, вони їздять відпочивати на море", - зазначив він.

Дизайнер також сказав, що його колишня дружина знає, що якщо щось буде потрібно, то вона завжди може на нього розраховувати. Він також щомісяця на карту скидає їй певну суму.

"Виплата відбувається безпосередньо з моєї картки. Ці рахунки легко можна підняти і перевірити мої слова", - додав Андре Тан.

Андре Тан і Тетяна Гончарова (скріншот з відео)

Він також радий тому, що у колишньої дружини сьогодні справи йдуть добре.

"Одяг Аліни завжди добре продавався, тому що вона робить хороші і якісні речі. І взагалі вона гідна цього. Ми прекрасно спілкуємося, проводимо час, коли я забираю доньку", - зазначив дизайнер.

Андре Тан відповів на претензії колишньої дружини Аліни (відео: YouTube)