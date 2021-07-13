Андре Тан ответил на претензии бывшей жены: "любит драматизировать"

Андре Тан откровенно ответил на все претензии бывшей жены Алины, с которой прожил 10 лет и у них родилась дочь София. Известный украинский дизайнер заверил, что он остается с ней в хороших отношениях и всегда готов прийти на помощь.

Весной 2021 года Андре Тан и его супруга Алина объявили о разводе. Сразу после этого в сторону дизайнера посыпались обвинения от его жены в том, что он недостаточно щедр в обеспечении их дочери, и что он бросил Алину в сложной ситуации.

О том, что происходит на самом деле, Андре Тан рассказал ведущей программы Татьяне Гончаровой.

Андре Тан и Татьяна Гончарова (скриншот с видео)

"Она эмоциональна, как все женщины, поэтому любит драматизировать. Так как Алина раскручивает свой бренд, ей нужен был хайп в тот момент, и она его получила. Ей сказали: "Молодец! Выдержала!" Но я скажу честно: я бы очень хотел быть моей женой. Если бы в нашей стране каждый мужчина при разводе оставлял своей жене столько, сколько оставил я, то, поверьте, все женщины были бы very-very happy", - заявил дизайнер.

Гончарова спросила его, почему жена говорит, что он платит только за детский сад. На что Андре Тан ответил, что ребенок ходит во французский садик. При этом Алина с Соней была в Турции, и за этот отдых он заплатил.

Андре Тан и Татьяна Гончарова (скриншот с видео)

"Если больше 2 тысяч долларов мало в месяц на ребенка, то давайте вспомним, сколько тратит на детей среднестатистическая семья. Кроме того, мы договорились изначально на берегу обо всем. Я оплачиваю садик Сони, я оплачиваю отдельного преподавателя, они ездят отдыхать на море", - отметил он.

Дизайнер также сказал, что его бывшая жена знает, что если что-то будет нужно, то она всегда может на него рассчитывать. Он также ежемесячно на карту сбрасывает ей определенную сумму.

"Выплата происходит непосредственно с моей карты. Эти счета легко можно поднять и проверить мои слова", - добавил Андре Тан.

Андре Тан и Татьяна Гончарова (скриншот с видео)

Он также рад тому, что у бывшей супруги сегодня дела идут хорошо.

"Одежда Алины всегда хорошо продавалась, потому что она делает хорошие и качественные вещи. И вообще она достойна этого. Мы прекрасно общаемся, проводим время, когда я забираю дочь", - отметил дизайнер.

Андре Тан ответил на претензии бывшей жены Алины (видео: YouTube)