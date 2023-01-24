Андре Тан назвал 5 трендовых вещей, которые должны быть у каждой модницы в 2023 году: фотопримеры

Не обязательно полностью обновлять каждый сезон свой гардероб, главное пополнять его несколькими трендовыми вещами. Они помогут создать стильный образ и подчеркнуть, что вы в курсе модных новинок.

О том, какие вещи будут трендовыми в 2023 году, рассказал модельер Андре Тан на своей странице в Instagram .

Простая белая майка

Культовой вещью моды 2023 года станет простая белая майка-алкоголичка. Носить ее можно на голое тело с любым низом - с юбкой/брюками или в самой простой, но беспроигрышной комбинации - с любимыми джинсами.

Белую майку проще всего сочетать с любимыми джинсами (скриншот)

Пайетки

Пайетки остаются в тренде 2023 года, поэтому смело покупайте платья актуального оттенка. Андре Тан советует обратить внимание на нежно-голубые и лазурные цвета и носить их с трендовыми ботфортами и оверсайз шубами.

Пайетки остаются в трендах 2023 года (скриншот)

Широкие штаны

Must-have в любом гардеробе, который нужен уже сейчас - широкие брюки и джинсы. Носить их лучше с обтягивающим верхом, например с боди, "кроп-рубашками", свитерами или, если хочется чего-то ярче - с сексуальными корсетами и бра.

Широкие брюки обязательны в гардеробе этого года (скриншот)

Воланы и буфы

Стильное решение на весну-лето 2023 - это одежда с воланами и буфами.

Платья, блузы, пальто - ищите, что вам по душе, но приобрести вещь с таким интересным элементом стоит на весну. Легкость, нежность, утонченность и стиль - вот о чем этот тренд.

Одежда с воланами и буфами подчеркивает изящество и стиль (скриншот)

Оверсайз бомберы

В этом году в тренде будут удлинены модели бомберов, а также варианты из необычных тканей, украшенные вышивками и другим декором. Они будут очень популярными, поэтому начинайте искать бомберы на весну уже сейчас.



Особенно популярны будут бомберы с вышивкой и другим декором (скриншот)