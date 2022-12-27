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Анатолий Анатолич впервые после долгой разлуки увиделся с семью: милое видео с сыном

Новина українською →
Вторник 27 декабря 2022 14:05
Анатолий Анатолич впервые после долгой разлуки увиделся с семью: милое видео с сыном Анатолий Анатолич показал милое видео с сыном (instagram.com.anatoliyanatolich)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич впервые за долгое время увиделся со своей женой и тремя детьми, которые вынуждены были переехать в безопасное место из-за нападения России на Украину.

Видео с сыном он опубликовал на своей странице в Instagram.

В частности, на днях шоумен приехал во Францию, куда из-за войны уехала его семья.

На видео видно, что отец включил для годовалого сына Нила песню украинского исполнителя thekomakoma "Сонечко". Композиция очень нравится малышу, потому вызвала у него веселую улыбку.

В комментариях пользователи не устояли перед искренними эмоциями и написали, что мальчик очень похож на своего отца.

  • Боже, как он мил;
  • Похож на папу на все 100%;
  • Красавчик. Ваша копия;
  • Он так мил;
  • На Анатолия похож;
  • Очень мило, так приятно наблюдать за крутыми украинскими семьями;

Недавно Анатолич прошелся по актрисе Безрук, которая предала Украину и осталась жить в России.

Также шоумен рассказывал, какую сумму ему удалось собрать для украинских военных.

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ведущая Анатолий Анатолич