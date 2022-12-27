Анатолий Анатолич впервые после долгой разлуки увиделся с семью: милое видео с сыном

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич впервые за долгое время увиделся со своей женой и тремя детьми, которые вынуждены были переехать в безопасное место из-за нападения России на Украину.

Видео с сыном он опубликовал на своей странице в Instagram .

В частности, на днях шоумен приехал во Францию, куда из-за войны уехала его семья.

На видео видно, что отец включил для годовалого сына Нила песню украинского исполнителя thekomakoma "Сонечко". Композиция очень нравится малышу, потому вызвала у него веселую улыбку.

В комментариях пользователи не устояли перед искренними эмоциями и написали, что мальчик очень похож на своего отца.