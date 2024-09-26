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Жена Анатолича умилила редкими кадрами с ведущим и детьми: теплые семейные фото

Четверг 26 сентября 2024 10:20
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Жена Анатолича умилила редкими кадрами с ведущим и детьми: теплые семейные фото Анатолий Анатолич с супругой (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Катерина Собкова

Сегодня, 26 сентября, известному украинскому ведущему Анатолию Анатоличу исполняется 40 лет. В связи с этим его супруга, PR-менеджер Юлия Яцечко (Юла), опубликовала в сети трогательный пост с поздравлениями и совместными архивными кадрами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост знаменитости в Instagram.

Она рассказала о милой семейной традиции - поздравлять в полночь. Раньше она делала это сама, а теперь вместе с детьми.

"Когда мы познакомились, тебе было 24. А сегодня тебе уже 40! Мы вместе почти полжизни. И уже 15 раз подряд 26.09 ровно в 00:01 я поздравляю тебя с днем ​​рождения", - отметила в публикации супруга шоумена.

Жена Анатолича умилила редкими кадрами с ведущим и детьми: теплые семейные фотоВедущий с семьей (фото: instagram.com/yulattt)

Также Юла отметила, что в их совместной жизни было много прекрасного, а еще больше будет впереди.

"Сейчас у меня будет печальный "тост", потому что грустно, что так быстро пролетают годы и так много воспоминаний остаются позади. А мы, кажется, в жизненной суматохе забыли этим насладиться сполна. Сколько всего было прекрасного, знаем только мы, и сколько всего будет в будущем - видим только мы в глазах наших детей", - отметила пиарщица.

Также она опубликовала видео, смонтированное из семейных фото. Среди прочего есть архивные кадры, на которых Юла и Анатолий Анатолич совсем молодые, и их сложно узнать, есть снимки со свадьбы, с многочисленных путешествий и поездок, а также с маленькими детьми.

Жена Анатолича умилила редкими кадрами с ведущим и детьми: теплые семейные фотоСкриншот

А в Stories супруга телеведущего продемонстрировала, как она с дочками поздравляют именинника. В 00:01 они зашли в его комнату с десертом, на котором были свечи, а также с подарками.

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать публикацию:

  • "Как же это круто! Вдохновляюсь, смотря на вас! Пусть Бог хранит вашу семью и семейное счастье!"
  • "Наблюдаю за этой историей любви с самого ее начала! Вы очень гармоничная пара с красивым продолжением себя! Поздравляю, Анатолий Анатолич, с твоим днем ​​рождения! Нифига себе ты уже взрослый мальчик"
  • "Класс! Поздравляю с именинником"
  • "Вы чудесные! Счастья вам еще большего".

Напомним, Анатолий Анатолич и Юла воспитывают троих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 3-летнего сына Нила.

Жена Анатолича умилила редкими кадрами с ведущим и детьми: теплые семейные фотоЖена Анатолича умилила редкими кадрами с ведущим и детьми: теплые семейные фото

Дети Анатолия Анатолича (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Ранее жена Анатолича рассказала о задержке речи у сына.

Также читайте о том, что жена Анатолича призналась, что "рылась" в телефоне ведущего.

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