Заворотнюк відвідала в лікарні матір: як складалися відносини у зірковій сім'ї

Анастасія Заворотнюк знаходиться в клініці для важкохворих
Анастасія Заворотнюк знаходиться після переїзду з московської клініки в спеціальному медичному закладі для тяжкохворих пацієнтів з онкологією. За інформацією російських ЗМІ, вчора у актриси в лікарні була мати. Жінка не покидає свою дочку і кожен день приносить їй продукти. Також з "прекрасною нянею" знаходяться її родичі, які чергують біля клініки.
Мати Анастасії Заворотнюк -76-річна Валентина Борисівна Заворотнюк - також актриса, вона народна артистка Російської Федерації. Її стосунки з дочкою завжди були дуже ніжними й теплими, жінки завжди ставилися один до одного з розумінням і були близькі.
Фото: Валентина Заворотнюк (cultin.ru)
Валентина Борисівна Заворотнюк багато років успішно працювала в астраханському Театрі юного глядача. Зараз вона разом із родиною своєї дочки живе в підмосковному котеджному селищі Крешино. Її кар'єра розвивалася стрімко тільки спочатку, потім протягом 15 років вона не грала в театрі і не знімалася в кіно, присвятила себе дочці та її сім'ї.
Фото: Валентина Заворотнюк з дочкою (bakemeup.spb.ru)
Коли в ЗМІ з'явилися чутки про те, що актриса "прекрасної няні" хвора на рак четвертої стадії, не випадково журналісти побачили Валентину Заворотнюк у церкві. Вона була дуже сумна і молилася в церкві. Друзі зіркової сім'ї відзначають, що Валентина завжди була побожною і вірила в Бога.
Священик у церкві описав жінку, як дуже добру і чуйну людину і сподівається, що Господь допоможе цій родині.
Після того як Анастасія занедужала, мати актриси в підмосковному селищі стали бачити все більш сумною. Сусідка зіркової сім'ї згадує, як це було.
"Валя (мати Анастасії Заворотнюк Валентина Борисівна) плаче постійно. У Насті, говорить, сильно голова болить, спати не може. А потім я і Настю побачила... Чесно сказати, навіть не впізнала. Адже вона завжди була худенька, статуеточка. А тут така повна, зовсім інша людина. І волосся її розкішного ніби немає, косиночка на голові", - розповіла сусідка.
До речі, люди з Крешино розповідають, що сім'я актриси завжди жила від простих жителів відокремлено і в контакт вважала за краще не вступати.
Природно, що після чуток про хворобу Анастасії, увага журналістів до її родини були прикута постійно. Папараці чергують біля лікарні, біля будинку, де вона живе з чоловіком. Зазначимо, що зіркова сім'я досі зберігає мовчання і не коментує хворобу актриси, хоча в російських ЗМІ обіцяють чималу суму за появу родичів артистки в ефірі та їх коментарів щодо стану "прекрасної няні".
Режисер "прекрасної няні" Олексій Кірющенко порівняв журналістів з шакалами, які шкодять життю її сім'ї. Він наполегливо попросив журналістів не лізти до сім'ї артистки.
"Родина Насті вас просить не чіпати їх! А ви, як шакали, знищуєте їм мозок і доводите до істерик. Вам робити нічого? По-моєму, розмову закінчено!" — сказав Кірющенко.