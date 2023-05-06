Анализы, которые только выкачивают ваши деньги: список от врача
Существует ряд абсолютно неинформативных и ненужных анализов, которые только выкачают ваши деньги. Особенно грешат таким заботливые родители, которые переживают о частых ОРВИ у детей, плохом аппетите и других в основном надуманных проблемах.
О том, какие детские анализы совсем не нужны, в Instagram рассказала доктор Ольга Барановская.
Любые анализы перед прививкой у здоровых детей
Абсолютное большинство патологий, при которых противопоказана вакцинация, не выявляются с помощью общеклинических анализов и имеют клинические проявления.
Исследование кала на дисбактериоз
Это эквивалентно гаданию на кофейной гуще. Так как нет норм количества бактерий в кале по возрасту, большинство из них условно-патогенны и не могут принести вреда организму.
Выявление лактазной недостаточности
Анализ методом ПЦР ДНК Lactose intolerance (С/С, С/Т, Т/Т) - неинформативный у детей, а лишь показывает генетическую предрасположенность непереносимости лактозы во взрослом возрасте.
Ig (A+M+G) к глистам
Глистную инвазию не диагностируют по крови. Положительные суммарные иммуноглобулины указывают только на то, что когда-то была встреча с глистами и иммунитет ее запомнил.
Ig G к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу
99,9% детей заболевает и тем, и другим, то есть в старшем возрасте у всех людей антитела будут повышены. Анализ просто подтвердит эту информацию.
Раньше мы писали о ненужных детских лекарствах, которые на самом деле могут навредить малышам.
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